Dikkelvenne en Gent serveren vooroorlogse 4-5: “Als je in september Sinterklaas speelt komt het niet goed”

In een midweekpartij zorgden KSC Dikkelvenne en Racing Gent voor spektakel. Het Oost-Vlaamse duel eindigde op een vooroorlogse 4-5. Een leuke en snelle pot voetbal die even goed in het voordeel van de thuisploeg had kunnen uitdraaien.

Bij een korte corner draaide Bochet de bal hoog in de verse hoek. Het duel was amper drie minuten ver. Twee minuten later hingen de bordjes dankzij een attente Hebbelinck al in evenwicht. Meteen ging het goed op en neer. Na een vrije trap kon Gianni Desmet de bal voor doel gooien. Van Vaerenbergh kopte geel-blauw op voorsprong. Het antwoord kwam even snel. De bal ging aan de overkant op de stip. Triest stelde gelijk.

Drie keer Triest

Het eerste kwartier van de tweede helft was voor de thuisploeg, maar na balverlies van Hoebeke in de middencirkel schoot Triest de Ratjes op voorsprong. Dit keer ging de bal aan de overkant op de stip voor een fout op Van Vaerenbergh. De diepe spits van Dikkelvenne verzilverde de penalty (3-3). Twee minuten later liet de ingevallen Enow de 3-4 liggen. Die kwam er toch toen De Schryver op eigen helft ongelukkig weggleed. Hebbelinck stuurde Triest weg die z’n derde van de avond maakte. In hun haast om terug te keren liep een inworp van de thuisploeg verkeerd. Hebbelinck profiteerde. Op corner kon Maxime De Smet de achterstand in de voorlaatste minuut nog verkleinen, maar Dikkelvenne slaagde er niet meer in de eerste nederlaag van het seizoen te vermijden. Een verliesbeurt die eigenlijk niet had gemoeten beaamde trainer Lieven Gevaert.

Drie geschenken

“Heel mooie match, twee goed voetballende ploegen, zeer veel omschakeling, negen goals, maar ook nog zeven of acht andere kansen”, vatte de trainer van de thuisploeg samen. “Alleen geven we de drie doelpunten na de rust cadeau. Telkens lijden we op eigen helft balverlies. Nochtans op fasen waarbij we weinig onder druk staan. Is heel jammer. Eigenlijk hebben ze een goeie match gespeeld. Maar als je in september al Sinterklaas speelt komt het niet goed. Neen, achter vermoeidheid door de bekermatch bij Dender vorige zaterdag steek ik me niet weg. Vanavond stonden enkele mannen tussen de lijnen die op Dender niet in actie kwamen. Wat misschien niet zo goed is voor de automatismen.”

Dikkelvenne: Van Der Eedt, Gianni Desmet, Maxime De Smet, Hoebeke, Beshliaha, Verheuge (80’ Nasser Mazouz), De Schryver, Pouillon (71’ Sylla), Bochet (68’ Gilles Desmet), Jassim Mazouz, Van Vaerenbergh.

Gent: Londot, Nfodjo, Kokhiya, Cooman, Davies, Pieters, Yagan, Vankerkhoven, Hebbelinck (87’ Volckaert), Addo (46’ Enow), Triest.

Doelpunten: 3’ Bochet (1-0), 5’ Hebbelinck (1-1), 28’ Van Vaerenbergh (2-1), 35’ en 60’ Triest (pen. 2-2 en 2-3), 66’ Van Vaerenbergh (pen. 3-3), 76’ Triest (3-4), 78’ Hebbelinck (3-5), 89’ M.De Smet (4-5).

Geel: Addo, Verheuge, De Schryver.

Ref: Carrein.