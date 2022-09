Dik twee jaar na zware val knoopt Michael Van Cleven opnieuw aan met winst in Mallorca: “Een comeback zou ik dit niet durven noemen”

TriatlonMirakels in de sport, soms bestaan ze echt. Kijk maar naar de prestatie van de naar Izegem uitgeweken Bruggeling Michael Van Cleven afgelopen weekend in de triatlon van Mallorca. Na een zware val was de voormalige toptriatleet ruim 2,5 jaar buiten strijd. Een telefoontje een maand geleden zette Van Cleven weer aan het trainen voor zijn favoriete sport. Dat de poulain van profatleet Marino Vanhoenacker het triatlon nog niet verleerd is, bewees hij in Mallorca door er zowaar als eerste over de streep te komen.

De Belgische toptriatleet Michael Van Cleven verdween in 2019 na een zware valpartij — met onder meer drie wervelbreuken als gevolg — volledig uit beeld. Zaterdag maakte de West-Vlaming een meer dan geslaagde comeback in de halve triatlon bij de 140.6 triatlon Mallorca in Playa de Muro. Door de slechte weersomstandigheden werd zaterdagochtend besloten het zwemmen te annuleren en er een bike & run van te maken. Een kolfje naar de hand van Van Cleven, maar die had deze overwinning niet zien aankomen.

“Een comeback zou ik dit niet durven noemen”, benadrukt Van Cleven, die voltijds aan het werk is in een chocolaterie en daardoor nog amper tijd heeft om te trainen. “Ik had impulsief een ticket naar Mallorca geboekt om wat vakantie te nemen en wat rond te fietsen. Ondertussen had ik van de organisatie, dezelfde als in Portocolom waar ik in het verleden vier keer won, vernomen dat ze een wedstrijd houden waarvoor ze mij dan hebben uitgenodigd, omdat ik toch op het eiland was. Ik heb niet zelf beslist om mee te doen. Iemand die belangrijk voor mij is, had het leuk gevonden dat ik nog eens deelnam aan een wedstrijd. Ik heb dan maar vier weken wat op mezelf proberen te trainen, maar dat is zeker niet vergelijkbaar met vroeger. Dat is niet meer mogelijk.”

Overleden vriend

De nummer twee van de Ironman van Maastricht in 2017 steeg boven zichzelf uit, maar had een goede reden om door te bijten. “Het is het eerste jaar dat ik weer een beetje aan het trainen ben. Een viertal weken geleden besloot ik me in te schrijven, dus het is voor mij wel een verrassing dat ik hier gewonnen heb. Ik heb met heel hard opgetrokken aan de mensen die me gevraagd hadden om mee te doen. Emotioneel was het best zwaar, want in maart is hier op het eiland een vriend van me overleden en hij dwaalde door mijn gedachte”, aldus Van Cleven, die hoopt nog een keer te kunnen winnen in Portocolom en er zijn teller dan op vijf overwinningen kan zetten. “De mooiste manier om mijn carrière af te sluiten”, zegt hij zelf.

