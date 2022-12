Dik jaar na doodsmak maakt voormalig wereldkampioen Diego Van Looy wederoptreden in Malaga: “Huilend van opluchting over streep”

DuatlonMirakels in de sport, ze bestaan echt. Een dik jaar nadat voormalig wereldkampioen Diego Van Looy op training in Spanje werd aangereden door een vrachtwagen en daarbij onder meer zijn nek en rug brak, maakte hij afgelopen zondag een geslaagd wederoptreden in de marathon van Malaga. De 27ste plek aan de finish was daarbij bijzaak, het doorzettingsvermogen en de wilskracht van Van Looy verdient het grootste respect.

Maandag 16 augustus 2021 zal voor eeuwig en altijd in het geheugen van Diego Van Looy gegrift staan. In volle voorbereiding op het WK werd de Mechelaar in een afdeling met zijn fiets aan een snelheid van om en bij de 60 km/u aangereden door een vrachtwagen. Van Looy werd daarbij zwaargewond en brak onder meer zijn nek. “Om je een idee te geven van de schade. Ik overleefde breuken van C1, C2, C4 in mijn nek, van T7, T8, T9, T10 in mijn rug, van T7, T8, T9 in mijn borst en een pneumothorax die tot nu toe door drie operaties gestabiliseerd werd”, aldus Van Looy, die maar liefst 61 dagen in drie verschillende ziekenhuizen zou verblijven.

Ooit nog aan topsport doen, zou een wonder zijn, maar wie Van Looy kent, weet dat opgeven niet in zijn woordenboek staat. In zijn thuisstad Mechelen zette hij op 25 september al de eerste stapjes in een korte wedstrijd en ook de halve marathon in het Nederlandse Dordrecht betekende een belangrijke test. “Na een verschrikkelijk jaar waarbij ik mijn laatste operatie aan de rug had op 16 juni, kreeg ik op 1 augustus groen licht om de trainingen te starten. De marathon van Malaga leek me meteen een leuke race om te kijken of er na mijn ongeval nog iets mogelijk zou zijn. Mijn trainingen lieten verbazend genoeg op een goede tijd hopen”, blikt Van Looy terug.

Als een bezetene leefde hij naar zijn wederoptreden toe. Maar alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, leek een zware verkoudheid met koorts vorige week roet in het eten te gooien. “Het zorgde voor onrust, maar toch ben ik met veel goesting en goede moed van start gegaan in het uitregende Malaga. Helaas moet ik toegeven dat de beoogde tijd er niet in zat. Ik startte redelijk op niveau, maar merkte al snel dat ik volledig wegzakte qua tempo. Ik moest me beperken tot een tempo dat wel haalbaar was.”

In tranen over de streep

Als 27ste algemeen met volledig verkrampte benen kwam Van Looy huilend over de streep. Bijzaak voor iemand die van zo ver terugkomt. “Dat waren tranen van opluchting omdat ik het nog kan na mijn verschrikkelijk ongeval en bijhorende operaties. Ik heb een keiharde revalidatie achter de rug. Natuurlijk heb ik spijt dat ik door ziekte niet kon tonen wat er al echt in zit. Maar dit geeft vertrouwen. Ik kan niet anders dan iedereen bedanken voor alle steun die ik het voorbije zware anderhalve jaar heb mogen ontvangen.”