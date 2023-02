Dijlespurters willen kwalitatieve en attractieve ploeg blijven voor jong opkomend talent

WielrennenAls traditieclub – de club werden opgericht in 1935 – moeten de Dijlespurters de laatste jaren de concurrentie aangaan met grote ploegen die ook buitenlands mikken. Dat weerhoudt de Mechelse ploeg niet om enthousiast te blijven opleiden en renners klaar te stomen voor het grotere werk. Dat zal ook in 2023 het geval zijn.

De Dijlespurters lijken corona goed verteerd te hebben. De ploeg zit opnieuw in de lift. Voorzitter Kurt Candries knikt instemmend. “We willen in het komende jaar onze werking verder verdiepen. Concreet willen we voor nog meer ondersteuning zorgen van onze jonge renners. We behaalden bij Cycling Vlaanderen drie kwaliteitslabels. Dat bewijst toch dat we goed aan de weg blijven timmeren. Met de ploeg vertrekken we over twee weken op stage naar Spanje. Ook dat moet jonge renners stimuleren.”

Opleiding

De Dijlespurters manifesteren zich als een regionale opleidingsploeg. Kurt Candrie bevestigt. “We hebben een zestigtal renners. We merken dat er een instroom is bij de miniemen en aspiranten. Dat heeft veel te maken met onze samenwerking met de Vlaamse Wielerschol van Ingrid Mekers. Tot de juniores kunnen we alle categorieën aanbieden. Onze vereniging telt enkele beloften en elites. Onze focus ligt niet echt op die renners, we bieden hen geen echte werking aan. Vaak gaat het om renners die mee in de begeleiding zitten en die zich bij ons goed voelen. Zij kunnen rustig hun ding doen.”

Kurt Candries ziet dat er een instroom is bij de miniemen en aspiranten.

Programma

Kurt Candries geeft toelichting bij de programma’s die de renners voorgeschoteld krijgen. “Onze nieuwelingen mogen de beker van België afwerken. Daarnaast krijgen ze ook startrecht in de Vermarc Classic (tweedaagse, red.) en de interclub in Bonheiden. De juniores mogen dit jaar spijtig genoeg geen beker van België afwerken. We hebben wel een mooi alternatief uitgestippeld. Ik wil er ook even op wijzen dat we op 15 augustus zelf instaan voor koersen voor nieuwelingen en juniores. Dat is mogelijk dankzij de sponsors die ons al enkele jaren trouw blijven.”

Renners

Elite: Sander Pauwels, Greg Van De Vyver.

Juniores: Enzo Collin, Timo Dierickx, Tuur Goemaes, Xabi Noëth, Niels Van Buggenhout, Sam Van Den Berk, Jasper Vranckx, Lars Janssens, Roy Peeters, Noah Vandermaelen.

Nieuwelingen: Jelle De Wachter, Senne Gaytant, Emiel Peeters, Wouter Schoeters, Xander Vanraes, Sebbe De Hon, Jeff De Vulder, Jef Du Bin, Fleur Goelen, Bram Van Broeckhoven, Jinze Van Roy, Tuur Verbeeck, Jannes Verhasselt.

Aspiranten: Seppe Carly, Vince Smets, Jolien Reybrouck, Lasse Van Steenbergen, Edgar De Waele, Jonas Stragier, Jens Van Buggenbout, Lars Van Buggenhout, Tuur Van Dessel, Arjen Vangindertael, Jelle Wees, Joris De Winter, Marnix Dehairs, Lukas Janssens, Milan Janssens, Michiel Reekmans.

Miniemen: Cassiopee Mattheys Hertsens, Cliff Reybrouck, Juul Van Laer, Willem Van Severen, Samuel Verhaeghe, Pieter Wauters, Merlijn De Wever, Nick Dewit, Tiago D’Hondt, Korneel Janssens Dumont, Seppe Loockx, Bambou Mattheys Hertsens, Finn Smeets.

Omkadering

Voorzitter: Kurt Candries.

Secretaris en kledij: Chris Vennekens.

Penningmeester: Karine Struyf.

Boekhouding: Jos Verheyen.

PR & sponsoring: Elfie Bal.

Sportief coördinator: Ingrid Mekers.

Materiaal: Didier Vandermaelen.

Stage: Marc Van Dessel.

Ploegleiders: Didier Vandermaelen, Geert Dewit (miniemen), Chris Vennekens, Marc Van Dessel, Jonas Van Dessel, Filip Van Steenbergen (aspiranten), Frank Aerts, Didier Vandermaelen, Gert Goelen, Ruben Candries (nieuwelingen en juniores), Greg Van De Vyver (beloften).

Begeleiders: Wouter Deneyer, Sven Bolyn, Sander Pauwels, Greg Van De Vyver, David Commers.