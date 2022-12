Diewert Alaerts staat aan het sportieve roer van Vorselaar: “Blijven geloven in onze kansen”

Bij Vorselaar zijn ze enkele weken geleden op zoek moeten gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. De keuze viel op Diewert Alaerts, die vorig seizoen nog actief was als speler. De voormalige aanvaller krijgt de opdracht om de geel-zwarten in eerste provinciale te houden. De ambitie om dat te verwezenlijken is alleszins nog aanwezig.

De voorbije thuiswedstrijd tegen Ranst, die eindigde op een 1-1 gelijkspel, was de derde partij voor Diewert Alaerts als hoofdcoach.

“Het was helemaal niet mijn bedoeling om dit seizoen deel uit te maken van de sportieve staf van de eerste ploeg”, zegt de hoofdcoach. “Bovendien was ik vorig jaar nog één van de spelers. De gasten waarmee ik toen op het veld stond, moeten nu naar mij luisteren. Dat is voor beide partijen geen evidentie. Al verloopt dat op dit moment heel goed.”

Omdat het ontslag van Marc Antonissen voor iedereen binnen de club onverwacht was, was het voor het bestuur niet evident om een volwaardige kandidaat aan te stellen. “Ik denk dat het vooral belangrijk was dat er iemand kwam die de club goed kent. Toen ik de vraag kreeg heb ik even nagedacht. Maar ik vond dat ik die kans niet mocht laten liggen. We weten wat ons na de jaarwisseling te wachten staat.”

Afwezigen

Een probleem waar Vorselaar de voorbije eerste ronde mee te maken had waren de verschillende afwezigen, waardoor diverse jongeren mee het gewicht moesten dragen. Vooral het uitvallen van Matthias Jansen was een lelijke streep door de rekening in het aanvallende compartiment.

“Hoewel we de voorbije drie wedstrijden met slechts twee punten afsloten, heb ik positieve zaken gezien”, zegt de Vorselaarse trainer. “Ik was heel tevreden over de prestatie van vorige zaterdag tegen Ranst. Het is alleszins de weg waarop we verder moeten bouwen. Op dit moment genieten de spelers van een tiental dagen rust. Vanaf volgende week beginnen we aan de voorbereiding van de terugronden. We hebben twee vriendschappelijke duels ingelast om de cohesie verder aan te scherpen. We weten welke opdracht ons te wachten staat.”