Dietri Laflere na acht maanden blessureleed terug bij Sparta Kruiseke: “Met de ploegmaats de strijd aangaan om ons te redden”

“Ik ga niet beweren dat het van moeten is want na zondag zijn er nog achttien matchen. We mogen zondag zeker niet verliezen. Het is tijd om de drie punten te pakken.” De ex-speler van SK Geluwe en BS Geluveld is na acht maanden blessureleed terug van weggeweest bij groen-wit. Zondag thuis tegen KVC Ichtegem (0-3) speelde hij heel de wedstrijd. “Eindelijk”, klinkt het.

“Een week eerder op SK Roeselare-Daisel had ik een invalbeurt van tien minuten. Ik ben blij dat ik terug op het veld sta. In februari tijdens een inhaalwedstrijd thuis tegen Komen-Waasten liep ik een zware blessure aan de knie op. Ik wilde wegdraaien en bleef met mijn studs in het gras vastzitten. De kruisbanden en meniscus waren gescheurd.”

“Het was al die maanden niet gemakkelijk om te moeten toekijken. Ik wist wat er me te wachten stond want destijds bij de beloften van SK Geluwe liep ik acht jaar geleden in een wedstrijd tegen buur Eendracht Wervik net dezelfde blessure aan die knie op. Mijn revalidatie is goed verlopen. Met veel dank aan het team van Kine Delva in Zonnebeke voor de goede behandelingen en ook aan de mensen die geloven in mij. Nu wil ik mijn club aan punten helpen en met de ploegmaats de strijd aangaan om ons te redden.”

Dietri werkt bij Dovy Keukens in Roeselare. Bij KV Kortrijk is hij trainer van de U12 Elite. Het team van trainer Pedro Vermeulen scoort heel moeilijk. Amper negen goals in twaalf matchen en kampt bovendien al heel het seizoen met blessures. “We speelden nog geen enkele keer in dezelfde opstelling”, zegt Laflere. “Gelukkig zijn er de laatste weken spelers aan het terugkeren.”

Zijn tweelingbroer doelman Jefri jammer genoeg nog niet. “Hij is sowieso uit tot de winterstop”, zegt Dietri. “Tijdens de match op VP Gits kwam hij slecht neer. Mijn broer speelde heel die wedstrijd maar ging nadien zijn arm aan het zwellen. Er volgden een paar onderzoeken en moet hij rusten. Er komt geen operatie aan te pas.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.