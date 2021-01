Diether Sweeck knap zesde in Gullegem: “Het podium was echt mogelijk”

VeldrijdenMet een zesde plaats toonde Diether Sweeck in Gullegem andermaal aan dat het goed zit met de conditie. Er zat ongetwijfeld meer in dan die mooie ereplaats, want halverwege het parcours reed hij lek. Toch hoor je Sweeck niet klagen. Hij beseft dat hij klaar is om een mooi resultaat neer te zetten op het komende Belgische kampioenschap.

Mathieu van der Poel was de sterkste in Gullegem. Tom Pidcock en Jens Adams mochten mee op het podium. Diether Sweeck had daar ook kunnen opstaan, maar het liep anders. “Globaal bekeken ben ik wel tevreden over mijn cross in Gullegem. Traditioneel werd er snel gestart. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock staken er meteen bovenuit. Een verrassing was dat niet. Voor de derde plaats was de strijd wel open. Met vier crossers kwamen we in aanmerking voor de laatste podiumplaats. Gianni Vermeersch, Jens Adams en de Spanjaard Felipe Orts reden allemaal in mijn buurt.”

Lekke band

Spijtig genoeg kon Diether Sweeck zijn sportieve kansen niet helemaal verdedigen. “Halverwege de omloop reed ik inderdaad lek. Het was nog ver tot de materiaalpost, zodat ik twintig seconden tijd verspilde. Dat lijkt voor een buitenstaander misschien niet veel, maar op de redelijk snelle omloop was vijf seconden al een kloof. Ik kon niet anders dan mijn plaats bestendigen. Spijtig, want het podium was echt wel mogelijk geweest. Ik merk dat de resultaten de laatste weken goed zijn. In Bredene werd ik ook al zesde, in Baal veertiende. De concurrentie in Gullegem was niet zo sterk. Enkele namen ontbraken, maar dat maakt de vreugde er niet minder om. Ik merk ook dat ik de opeenvolging van crossen goed verteer. Het was mijn derde wedstrijd in vier dagen.”

Belgisch kampioenschap

Diether Sweek lijkt klaar om zondag de strijd aan te gaan op het Belgisch kampioenschap. “In Meulebeke is er maar één topfavoriet: Wout Van Aert. Mannen als Aerts, Iserbyt, Vanthourenhout en mijn broer Laurens strijden voor het podium. Daarachter zijn er een aantal crossers die mogen mikken op de top tien. Ik denk aan Vincent Baestaens en mezelf. Het parcours is ten opzichte van het verleden wat gewijzigd. In principe is het technisch en zal er toch ook wat slijk komen bij kijken. Na het BK ligt de agenda nog niet helemaal vast. Normaal volgen Mol en Rucphen, maar die laatste cross komt op de helling te staan. In Nederland is er momenteel een strenge lockdown en het staat hoegenaamd niet vast of die cross effectief zal kunnen doorgaan.”