Diether Sweeck knap achtste op BK veldrijden in Meulebeke: “Mooie sollicitatie voor het WK”

In de eerste ronde moest Diether Sweeck even zoeken naar het juiste ritme, maar dat duurde niet lang. “Voor mij was er een hapering waarbij Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt betrokken waren. Een korte tijd verloor ik de aansluiting met de renners voor mij. Op eigen tempo kon ik weer naar voren schuiven. Lange tijd bleef ik rond de tiende plaats hangen. In het tweede deel van het BK kwam ik in een groepje terecht waar ook Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en Tim Merlier deel van uitmaakten. Achteraf bekeken kan je de vraag stellen of er voor mij nog meer inzat. Als ik alles op een rijtje zet, denk ik niet dat dit het geval is. Ik had een pijl verschoten om terug te keren en voelde de vermoeidheid. Mijn metgezellen zaten diep in de finale net iets frisser.”