Diether Sweeck hoopt snel een nieuwe ploeg te vinden: “Conditioneel sta ik helemaal op punt”

Een derde plaats in Nieuwrode is een mooi resultaat voor een veldrijder. Wereldschokkend is het niet, maar het wekt wel verwondering als het om Diether Sweeck gaat. “Die derde plaats stelt me wel tevreden, ook al omdat het broeierig warm was. Vroeg in de koers ontstond er een kopgroep van zestien. De overige renners zouden later trouwens uit koers genomen worden. Op het einde sprong Michiel Hillen nog weg. Samen met Vince Gerits ging ik in de achtervolging, maar de vogel was gaan vliegen. Omwille van de hitte had ik me ook wat gespaard.”