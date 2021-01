Diether Sweeck heeft er ‘baalweek’ opzitten: Ontgoocheling moet nu plaats maken voor motivatie”

VeldrijdenDiether Sweeck is aan een uitstekend seizoen bezig, maar de voorbije dagen moest hij even door het stof kruipen. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde hem niet voor het wereldkampioenschap dat zondag in Oostende wordt gereden. Zaterdag haalde hij bovendien in Hamme het einde van de cross niet.

Diether Sweeck heeft er een onfortuinlijke week opzitten. Hoe hard kwam de niet-selectie voor het WK aan? “Ik had gehoopt dat ik een eerste keer als prof naar het wereldkampioenschap zou mogen gaan. Vooraf wist ik dat mijn kandidatuur in de weegschaal lag. Toen het nieuws bekend raakte dat ik er niet bij was, was het toch balen. De voorbije weken was ik op dreef en op het Belgisch kampioenschap werd ik achtste. Vaak is dat BK een maatstaf. Nu niet. Tim Merlier kreeg het laatste ticket. Ik vond dat wel jammer want ik cross al van september, terwijl Tim niet zo vaak meer actief is in het veld.”

Goed gesprek

Intussen had Diether Sweeck al contact met bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik heb een goed gesprek gehad met de bondscoach. Hij was eerlijk, zodat ik hem niets kwalijk kan nemen. Hij gaf aan dat het tussen Merlier en mij zeer close was. Vanthourenhout had deze zomer al gezien dat ik stappen voorwaarts had gezet. Hij stelde duidelijk dat ik niet ter discussie zou staan in de toekomst, als ik dezelfde progressie blijf boeken. De ontgoocheling moet nu plaats maken voor nieuwe motivatie.”

Hamme

In Hamme betaalde Diether Sweeck de gevolgen van de voorbije dagen cash. “Mentaal was het zwaar. Ik wou die niet-selectie uit mijn hoofd zetten, maar iedereen die ik tegenkwam sprak me er spontaan over aan. In mijn hoofd zat het niet goed. Ik was met andere zaken bezig en kon me niet concentreren op het veldrijden. De drive was er niet, zodat ik het einde van de wedstrijd niet haalde. Vermits ik zondag op het wereldkampioenschap niet start, heb ik even de tijd om alles te laten bezinken. Over twee weken wil ik opnieuw aanknopen met mijn niveau van de voorbije weken. In februari wil ik me tonen in Lille, Middelkerke, Eeklo, Brussel of Sint-Niklaas. Er zijn nog genoeg mooie crossen om naar uit te kijken.”