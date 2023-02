Dieter Wittesaele en Bredene blijven op titelkoers: “Voelen geen druk, ook al kan deze ploeg daarmee om”

SV Bredene staat al een tijdje aan de leiding in tweede provinciale B en zette haar favorietenstatus kracht bij door afgelopen weekend in de topper tegen Jong Male met een 2-3-overwinning naar huis te gaan. Ardooie, de volgende tegenstander van Bredene, blijft met een achterstand van vier punten ietwat op de loer liggen, terwijl Male stilaan de rol moet lossen, met al zeven eenheden minder.

“Onze volgende wedstrijd wordt van cruciaal belang”, beseft Dieter Wittesaele. “Met een overwinning zetten we eerste achtervolger Ardooie op zeven punten. Dat zou een comfortabele bonus zijn, maar bij verlies komen ze terug tot op één punt en sluit Male opnieuw aan. Ardooie hield ons in de heenmatch op een gelijkspel en zo weten we welke kwaliteiten ze hebben. Eerst volgt echter een vrij weekend, waarin we de batterijen mogen opladen van de coach en tijd vrijmaken voor vrienden en familie.”

Bredene is ondertussen al zestien wedstrijden op rij ongeslagen en heeft er een ijzersterke reeks opzitten van tien zeges op rij. “Met de tweedeperiodetitel als hoogtepunt”, vervolgt de 34-jarige aanvaller. “Na een moeizame start, waarin we door de vele nieuwkomers lang naar het juiste systeem zochten, zijn we stilaan gerodeerd. Aanvallend en verdedigend zijn we statistisch de beste ploeg van de reeks. Iedereen verwacht dat wij kampioen zullen en moeten spelen, maar ik ervaar die druk niet bewust. Met de ervaring die wij binnen de spelersgroep hebben, kunnen we ook met deze situatie om. Dat zag je in onze jongste 2-3-zege op het veld van Male. Zelfs na twee tegendoelpunten op rij bleven we het hoofd koel houden en wisten we nadien nog het verschil te maken.”

Productief seizoen

Wittesaele was in de zege tegen Male goed voor twee doelpunten. “Ik scoorde nog nooit meer dan twintig doelpunten in één seizoen, maar ik zit nu al aan die twintig treffers”, glimlacht de routinier. “Het is erg fijn om als spits in een ploeg te spelen die goed draait en aanvallend, attractief voetbal brengt. Met mijn gestalte en duelkracht weeg ik op elke verdediging, terwijl ik met zowel mijn linker- als rechtervoet kan scoren”, besluit de Bredense goaltjesdief.

Tweede provinciale B: SV Bredene – VC Ardooie op zondagmiddag 15.00 uur.