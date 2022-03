Dieter Verfaillie en SV Pittem boeken vijfde zege op rij: “Winst tegen Dentergem hing aan zijden draadje”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE CSV Pittem wist zondag middenmoter Dentergem met nipte 3-2-cijfers in het verlies te duwen waardoor de manschappen van coach Kristof Strobbe met een puike 15 op 15 kunnen pronken. Pittem blijft als gedeelde tweede bovendien in de running voor de titel in vierde C.

“Er lijkt inderdaad een spannende eindsprint aan te komen”, stelt de 31-jarige Dieter Verfaillie, die aan zijn tweede seizoen bij Pittem bezig is. “Stasegem voert momenteel met 51 punten het klassement aan. Kuurne, Aarsele en wijzelf volgen op drie punten, terwijl Avelgem B en Jong Helkijn, die op vier punten staan, zeker ook nog niet uitgeteld zijn. Met nog 5 matchen te gaan, zullen we voluit het gaspedaal moeten induwen indien we de titel willen pakken. Ver vooruitkijken doen we echter niet. We kijken wekelijks louter naar de eerstvolgende confrontatie en dat wordt zaterdag een zeker niet te onderschatten verplaatsing naar Hulste Sportief.”

Nipte zege tegen Dentergem

SV Pittem boekte zondag een vijfde opeenvolgende zege. “De nieuwe driepunter hing wel aan een zijden draadje”, gaat de ex-verdedigende middenvelder van Ardooie en Dadizele voort. “Op ons hobbelige veld bleek Dentergem een bijzonder stugge tegenstander. Ze vingen ons in de eerste helft goed op. Tot meer dan enkele halve kansen kwamen we niet.”

“Kort na de pauze scoorde Dentergem twee keer en zag de situatie er plots allesbehalve rooskleurig uit. We gaven de moed echter niet op en in een zinderend slotkwartier wisten we de scheve situatie nog recht te trekken. De 3-2 viel pas in de slotminuut waardoor de ontlading na het laatste fluitsignaal gigantisch was. Een dikke pluim voor heel het team, want iedereen is er ten volle voor gegaan. Onze groepssfeer en sterke mentaliteit zijn serieuze troeven en die zullen we in die laatste vijf matchen nog goed kunnen gebruiken.”

“Zo lang mogelijk in koers blijven voor de titel is nu de hoofdbekommernis en daarvoor zullen we enkel maar naar de eigen prestaties kijken”, besluit de sales-manager bij Zoutman uit Koolskamp. “Zaterdag gaan we alvast voor een zesde opeenvolgende overwinning op het veld van Hulste.”