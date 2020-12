Dieter Vanthourenhout (35) zwaait af: “De cross is een plezante wereld, heb er altijd van genoten”

De Ethias Cross in Bredene stond in het teken van afscheid nemen. Nicolas Cleppe reed aan zee zijn laatste cross ooit en sleepte deels op frustratie een zevende plaats uit de brand. Ook Dieter Vanthourenhout werd uitgewuifd. Met dat verschil dat hij een mooie carrière van veertien seizoenen afsloot.

De afzwaai van Nicolas Cleppe is bitter, die van Dieter Vanthourenhout zoet. Wie in topsport 35 jaar is mag denken aan vaarwel. Bovendien was Dieter Vanthourenhout graag gezien in het peloton. Hij begon te crossen tussen Erwin Vervecken, Mario De Clercq, Sven Nys en Bart Wellens. Daarna werd hij luitenant van Niels Albert, nadien loodste hij zijn jongere broer Michael naar de veldrittop. In Bredene kreeg de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal voor de start bloemen. Van de organisator van de cross in Bredene (een wedstrijd die hij twee maal won) en ook van VTM. Na afloop werd hij door teammanager Jurgen Mettepenningen passend uitgewuifd. Hij kreeg zijn Ridley-koersfiets cadeau. Er volgden veel attenties en vooral schouderklopjes van collega’s-crossers.

Respect van Gianni Vermeersch

“Zowel bij BKCP-Powerplus als bij Sunweb-Napoleon Games was ik ploegmaat van Dieter”, herinnert gouwgenoot Gianni Vermeersch zich goed. “De voorbije seizoenen trok Dieter vaak naar het buitenland op zoek naar UCI-punten. Hij haalde er meestal het podium en kon enkele keren winnen. Als je de meeste Spanjaarden, Fransen, Zwitsers of Tsjechen bij ons ziet crossen hebben ze het altijd lastig. Op hun eigen terreinen zijn die mannen alles behalve makkelijk te kloppen. Dieter deed dat toch een aantal keren. Respect daarvoor, het is veel moeilijker dan het lijkt.”

Mopperen mag ik zeker niet

Dieter Vanthourenhout won in veertien jaar tien crossen. Eén keer haalde hij het podium van een klassementscross: op 28 november 2010 werd hij in de Superprestige in het Nederlandse Gieten derde na Tom Meeusen en Radomir Simunek. In Bredene werd hij achttiende. “Leuk dat ik zo goed als voor eigen volk kon afsluiten”, liet Dieter Vanthourenhout zich ontvallen. “Alleen is het zonder publiek helemaal anders. Iedereen mist de normale sfeer. Ik heb altijd genoten van het veldrijden, het is een plezante wereld. En ik heb van een hobby mijn beroep kunnen maken. Dus mag ik niet mopperen.”