Dieter Vansteenkiste begint met Herne aan nieuw seizoen: “Goede transfers moeten nu renderen”

Volgens Dieter Vansteenkiste veranderde er toch wel het een en ander bij FC Herne in het tussenseizoen. “Joeri Danau keerde na enkele omzwervingen in Oost-Vlaanderen terug naar het vertrouwde nest. Koen Landuyt was al een paar seizoenen in overdrive bij Burst. Dieumerci Ditutala was vorig jaar al in beeld bij ons. Nu is zijn overgang helemaal in orde geraakt. Romain Seghers is een rechterflankspeler die werd overgenomen van Edingen. Die goede transfers moeten nu renderen. Dat zal ook nodig zijn, want we moeten Ewout Perrots (enkel) en Lode De Rycke (kruisband) nog een tijd missen. We hebben een goede voorbereiding gehad. Tegen Perk en Wambeek-Ternat werd er weliswaar verloren, maar ik heb zeker al slechtere voorbereidingen meegemaakt. De reeks zal er volgend seizoen toch wel wat anders uitzien. Er zullen minder streekderby’s zijn. Ploegen in de buurt als Lennik of Schepdaal vielen weg. In de plaats kwamen Hoeilaart en Woluwe-Zaventem. Het komt er voor ons op aan om niet meteen achter de feiten aan te moeten hollen zoals vorig jaar. Als de start goed is, mogen we zeker naar de linkerkolom kijken. De top vijf is zelfs geen utopie dan. Ik heb immers het gevoel dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn.”