Dieter Vandendriessche en VV Koekelare kraken niet onder de druk en halen titel binnen: “Een geweldige spelersgroep”

voetbal derde provinciale BEen uniek scenario in derde provinciale B afgelopen weekend: leider Jong Male, dat 58 punten uit 28 matchen telde, had haar bye-weekend en kwam dus niet aan spelen toe op de laatste speeldag. De druk kwam zo bij VV Koekelare te liggen, dat 57 punten uit 27 matchen telde. Om de titel binnen te halen, had het wegens een slechter doelpuntensaldo de driepunter nodig tegen Veldegem. De ploeg van Dieter Vandendriessche plooide niet onder de druk en wist FC Veldegem met 3-0 te kloppen, wat een stevig kampioensfeestje inluidde.

“Het was een heftige middag, avond én nacht”, lacht de Koekelaarse T1 ons toe. “We hebben de kantine binnenstebuiten gekeerd, waarna een deel van de spelersgroep nog de Markt van Koekelare onveilig ging maken. Maandag stond in het teken van recuperatie.”

“De titelmatch zelf? De druk lag bij ons, maar we wisten dat Veldegem, dat 4 op 36 haalde na Nieuwjaar, een haalbare kaart was. Toch zag je hier en daar wat zenuwachtige gezichten, zeker omdat ons eerste doelpunt aanvankelijk niet wou vallen. We waren dreigend met zes hoekschoppen en enkele gevaarlijke vrije trappen, maar het was pas vlak voor rust dat Stijn Bailliu de verlossing bracht: na geharrewar voor doel en een bal op de paal, kopte hij het kleinood tegen de touwen. Zijn eerste en enige doelpunt van het seizoen. Een speciaal moment, die de stress liet verdwijnen, waarna we na de pauze al snel uitliepen tot 3-0. In het laatste halfuur volgde wat ‘gallery play’ en gaf ik mijn vier invallers nog speelminuten, alvorens het feestje losbarstte.”

Sportieve rivaal

Jong Male moest hopen op puntenverlies van Koekelare en stond met de volledige ploeg langs de zijlijn om te supporteren voor de tegenstander. “Hun hoop was gevestigd op een scoreloos gelijkspel”, vervolgt Vandendriessche. “Toen ons eerste doelpunt viel, verscheen een doffe blik in hun ogen. Ze namen het echter zeer sportief op en dronken na de match nog een pintje mee met ons, waarna wij ze succes toewensten in de eindronde. Deze week staat een laatste en leuke funtraining ingepland, met alle spelers van zowel de A- als B-ploeg, die afgelopen weekend forfait gaf om ons te komen steunen. We sluiten af met een etentje in de kantine.”

Huiswerk is rond

Wat bleek dit seizoen de grote sterkte van Koekelare? “Onze eerste acht matchen wonnen we op kwaliteit, maar pas na de partij tegen Eernegem kwamen we onder stoom en sprongen we heel efficiënt om met onze kansen”, vervolgt de oefenmeester. “Met Remko Germonpré loopt hier de topschutter rond die 31 keer scoorde. En we beschikken ook over de beste defensie van de reeks, met slechts dertig tegendoelpunten in 28 matchen. Veel spelers konden een match met één flits beslissen. Volgend seizoen zal het iets moeilijker gaan in tweede provinciale, maar ik ben ervan overtuigd dat er hier kwaliteit genoeg rondloopt om ook in een hogere reeks goed voor de dag te komen. We zien drie spelers vertrekken, maar hebben met zes inkomende transfers ons huiswerk al gedaan”, besluit coach Vandendriessche.

