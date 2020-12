Dieter Vandenbroucke (VC Marke-Webis Wevelgem): “Communicatie Volley Vlaanderen is onduidelijk”

“Ik heb de indruk dat de volleybalbond opnieuw wat achterop hinkt, veel later communiceert dan bijvoorbeeld de basket- of handbalbond”, reageert Dieter Vandenbroucke. “Bovendien is die communicatie voor mij heel onduidelijk. Niet voor het eerst. In het basketbal willen ze half februari de competitie heropstarten na drie tot vier weken voorbereiding. Bovendien gaan ze spelen in beperkte poules. Van dat alles vind ik niets terug bij Volley Vlaanderen. Al meteen beginnen volleyballen op 15 januari lijkt me niet aangewezen. Iedereen ligt drie maanden stil. Volleyballers gaan fietsen en lopen. Dat kan ik op Strava volgen. Vanaf 15 januari volle bak springen lijkt me niet verstandig. Dan gaan we na een paar weken heel wat geblesseerden hebben. Ik vind dat we enkele weken moeten krijgen om weer op te bouwen.”