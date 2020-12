Dieter Vandenbroucke (Marke-Webis) na beslissingen Volley Vlaanderen: “Communicatie is onduidelijk”

Zaterdagvoormiddag communiceerde Volley Vlaanderen over de nabije toekomst in het amateurvolleybal. Die draait rond twee feiten: als het Overlegcomité het toelaat vanaf 15 januari weer trainen en spelen én de rest van de kalender afwerken zonder eindklassementen op te maken. Dus zullen op het einde van de competitie stijgers noch dalers worden aangeduid. “Ik heb de indruk dat de Volleybalbond opnieuw wat achterop hinkt, veel later communiceert dan bijvoorbeeld de Basketbal- of Handbalbond”, reageert Dieter Vandenbroucke. “Bovendien is die communicatie voor mij heel onduidelijk.”

“Niet voor het eerst. In het basketbal willen ze half februari de competitie herstarten na drie tot vier weken voorbereiding. Bovendien gaan ze spelen in beperkte poules. Van dat alles vind ik niets terug bij Volley Vlaanderen. Al meteen beginnen volleyballen op 15 januari lijkt me niet aangewezen”, klinkt het. “Iedereen ligt drie maanden stil. Volleyballers gaan fietsen en lopen. Dat kan ik op Strava volgen. Vanaf 15 januari volle bak springen lijkt me niet verstandig. Dan zullen we na een paar weken heel wat geblesseerden hebben. Ik vind dat we enkele weken moeten krijgen om weer op te bouwen.”

Duidelijke woorden van de coach van Marke-Webis Wevelgem. De club zit in een reeks met vooral ploegen uit Antwerpen en Brabant. Wat betekent dat de spelers zich vaak honderd kilometer met de wagen moeten verplaatsen om matchen te spelen waar, in de huidige situatie, niets van afhangt. Aan het slot van dit coronaseizoen worden geen eindklassementen opgemaakt. “Voor ons is de dichtste verplaatsing het Waasland”, gaat Vandenbroucke voort. “Ik hoop dat we nog een vorm van competitie kunnen betwisten, maar ik sta niet te springen om op 15 januari te hervatten. Want de besmettingscijfers zijn lang niet onder controle.”

“Ofwel nog één keer tegen iedereen spelen ofwel alles stopzetten en volgend seizoen herbeginnen, dat lijkt me aangewezen”, besluit Vandenbroucke. “Volley Vlaanderen moet er ook eens aan denken om clubs financieel te compenseren, want veel spelers vragen een deel van hun lidgeld terug.”