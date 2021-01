Dieter Vandenbroucke (Marke-Webis) begrijpt stopzetting competitie: “Zelfs voor volgend seizoen heb ik er geen goed oog in”

Behalve in de Liga zal er dit seizoen in nationale en promo-reeksen niet meer gevolleybald worden. Zowel bij vrouwen als mannen. Zodra federale en plaatselijke autoriteiten toelating geven, mogen clubs trainingen hervatten en vriendschappelijke matchen spelen. Het ziet ernaar uit dat dat de komende weken niet zal toegestaan worden. Over een herneming van de jeugdcompetities hakt Volley Vlaanderen op 8 februari de knoop door.



“De beslissing om de competitie voor volwassenen stop te zetten zat eraan te komen”, weet Dieter Vandenbroucke, trainer van Marke-Webis Wevelgem A, dat in oktober in twee competitieduels drie punten sprokkelde. “De situatie rond corona, met al zijn varianten, betert niet. Er is geen mogelijkheid om te trainen, dus zeker geen mogelijkheid om matchen te spelen. Het besluit van Volley Vlaanderen kan ik begrijpen. Ik vond onze situatie in oktober al heel ongemakkelijk: wij konden volleyballen, maar andere mensen mochten niet eens hun beroep uitoefenen. En ik moet toegeven dat ik er voor september, wanneer volgend seizoen start, nog geen goed oog op heb.”

Tien spelers te weinig

Toch gaat Vandenbroucke proberen om vanaf deze week de volgende competitie voor te bereiden. Om in Nationale 1 een goed figuur te slaan vindt hij dat zeker twee versterkingen noodzakelijk zullen zijn. “Bovendien zou het best kunnen dat spelers twijfelen om voort te doen”, verduidelijkt de Wevelgemse coach. “Ik vrees dat sommigen een andere hobby ontdekten. Ik zie het bij mezelf ook. Ik speelde recreatief met enkele ex-volleyballers. Met dat groepje gaan we nu fietsen. Vandaar dat ik denk dat we best snel aan de samenstelling van de kern voor volgend seizoen beginnen.”

“We startten de huidige competitie met elf spelers. Wouter Hollez is één van die elf. We zagen hem als depanneur, maar hij is niet eens aan het seizoen begonnen. Wouter wou sowieso stoppen. Tien spelers is te weinig. We hebben een opposite én een middenman nodig”, besluit Vandenbroucke. “Daar gaan we werk moeten van maken.”