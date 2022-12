Dieter Van Dionant heeft met Elewijt een nieuwe club gevonden: “Ik had nood aan een kleine rustpauze, maar de laatste weken kriebelde het opnieuw”

voetbal eerste provincialeNa zes wedstrijden zonder overwinning weet Elewijt opnieuw wat winnen is. Afgelopen weekend zette de eersteprovincialer BOKA United met 2-0 opzij. Het was de eerste wedstrijd - en meteen dus ook zege - onder nieuwe coach Dieter Van Dionant.

“Vorig week ben ik bij Elewijt gestart. Ik vind het een ambitieuze club die leeft én de reeks in eerste provinciale is mooi”, legt Dieter Van Dionant zijn keuze uit. “Na vijf jaar actief geweest te zijn bij Rhodienne-De Hoek had ik wel nood aan een kleine rustpauze, maar de laatste weken kriebelde het opnieuw.”

“Afgelopen weekend was de ploeg zeer gedreven. Zotte zaken hebben we als staff niet gevraagd, maar de spelers deden wat gevraagd werd. Mark Talbut en de voorzitter hadden mijn nieuwe T2 Phillipe en mezelf goed voorbereid over de kern.”

“Er zit wel kwaliteit in de groep. We moeten de goede momenten nog veel langer kunnen aanhouden en als we het even moeilijker hebben, het blok kleiner maken. Met deze mentaliteit zal dat echter wel goed komen, maar alles gaat met vallen en opstaan.”

Niet alleen

Elewijt sluit 2022 af met een thuiswedstrijd tegen Fenixx Beigem Humbeek. “Iedereen zegt dat ze samen met Bierbeek de te kloppen ploeg zijn, maar we spelen thuis en met wat geluk kunnen we bonuspunten nemen. Of het moeilijk was om zo vlak voor de winterstop in te stappen bij een nieuwe ploeg? Het geeft enkele weken voordeel om de terugronde beter voor te bereiden. Ik sta er zeker niet alleen voor.”

Het feit dat zijn ex-club Rhodienne-De Hoek ook in de reeks zit, maakt het wel extra speciaal voor Van Dionant. “Ik heb er mooie tijden gekend. Dat ik nu in Elewijt zit, is dankzij de kansen die ik er kreeg en de resultaten die we er neergezet hebben. Beide ploegen staan in de gevarenzone (Elewijt 15 en Rhodienne-De Hoek - met een match minder - 13 punten, rode lantaarn Herent telt er 12, red.), maar mijn opdracht is nu om met Elewijt het behoud te verzekeren.”

“Wat daarvoor belangrijk zal zijn? Een goede mentaliteit, goed georganiseerd zijn, een ploeg die voor elkaar door een vuur gaat en de factor geluk heb je ook nodig. Als we spelen zoals vorige zondag, dan zie ik het goed komen”, besluit Van Dionant.

