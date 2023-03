Dieter Van Dionant en Elewijt zijn goed op weg om behoud te verzekeren: “We staan er nu heel goed voor, maar zijn er nog niet”

“De wedstrijd tegen Veltem was één die we absoluut wilden winnen en zeker niet mochten verliezen”, kijkt Van Dionant terug. “We begonnen daardoor de eerste vijftien minuten iets te verkrampt. We waren wel heel de match baas en onze verdediging stond als een huis.”

“Het was zaak om de nul te houden en één van de mooie mogelijkheden te benutten. Dat lukte door de ingevallen Reszczynski, die normaal een basisspeler is maar door een zware werkmaand en lichte blessure wat minder kon trainen en daardoor op de bank begon.”

“Drie gouden punten? Het was misschien voetballend een mindere wedstrijd, maar de organisatie was geweldig. De opluchting was groot met de drie punten tegen een rechtstreekse concurrent die we zo een tik uit konden delen op zes speeldagen van het einde.”

Vier tot vijf zakkers

Van Dionant beseft dat het nog nagelbijten wordt. “We denken dat er vier tot vijf zakkers zullen zijn. We staan er nu (plaats acht met dertig punten, red.) heel goed voor, maar zijn er nog niet. Het zal nog een paar weken hard werken zijn. We staan zelf mee bovenaan in de derde periode, maar daar kijken we niet naar. Het behoud verzekeren is het enige doel.”

“Hoe ik kijk naar de komende wedstrijd? Melsbroek speelde op Liedekerke na het meeste gelijk. Het zal een wedstrijd worden in moeilijke omstandigheden, maar we hebben veel vertrouwen getankt de laatste maanden en we willen zo snel mogelijk zekerheid hebben. We gaan er dus vol voor.”

“Alles begint bij een goede organisatie en daarna komt ons voetballend vermogen wel bovendrijven. Op Merckaert (schorsing) en Douchy (knieblessure) na zijn we voltallig. We willen zo sterk mogelijk de laatste weken van de waarheid in. We hebben kwaliteit in onze ploeg. De club van onze geweldige voorzitter Rudy Bautmans moet ook volgend seizoen in eerste provinciale spelen”, besluit Van Dionant.

