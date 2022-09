Dieter Lauwers (SC Wielsbeke): “Een aantrekkelijke reeks met voldoende mogelijkheden!”

SC Wielsbeke mag opnieuw het nationale pad bewandelen want de ploeg van trainer Dieter Lauwers wist vorig seizoen de poort naar derde nationale in te beuken. Met vijf West-Vlaamse teams wordt het dit jaar een best boeiende reeks en zaterdag starten de Hernieuwenburgers al met een derby op het veld van Eendracht Wervik.

Coach Dieter Lauwers (50), woonachtig in Beveren-Roeselare en leraar informatica in Torhout, start aan zijn derde campagne bij SC Wielsbeke. De ex-trainer van onder meer SV Oostkamp, de vrouwen van Club Brugge, Torhout KM en Dosko Beveren, kijkt alvast uit naar het nieuwe avontuur van zijn team in het nationale voetbal. “Het was vorig seizoen niet meteen doelstelling nummer één om te promoveren”, weet Dieter Lauwers. “Naarmate het seizoen vorderde en onze prestaties uitstekend bleven, groeide wel het verlangen om een stapje hoger te spelen. Niets moest maar vrij snel liet het bestuur ook weten dat promotie naar derde nationale heel mooi zou zijn. We zijn finaal met glans in ons opzet geslaagd en kijken nu reikhalzend uit naar de start van de competitie.”

Een reeks met perspectieven

“Uiteraard wordt het voor ons en voor heel wat andere ploegen een stap in het onbekende. Acht van de zestien ploegen in onze reeks speelden vorig seizoen nog in eerste provinciale. Vier uit West-Vlaanderen en vier uit Oost-Vlaanderen. Het wordt volgens mij een reeks met heel wat perspectieven zodat we zeker niet met een bang hart aan de start moeten komen. Een probleemloos seizoen is het objectief en persoonlijk mik ik stiekem op een plaatsje onderaan de linkerkolom. Bijna alle vaste waarden zijn immers gebleven en met een vijftal nieuwkomers moeten we zeker voldoende gewapend zijn om in derde nationale een goed figuur te slaan.”

Opnieuw start tegen Wervik

“Het wordt voor mij stilaan een traditie dat de competitie opgestart wordt in Wervik. Voor die eerste match trok ik twee keer met Wielsbeke en één keer met SV Oostkamp naar Wervik. Ook nu wordt het een leuke opener want uiteraard kennen beide teams elkaar vrij goed. We zijn er klaar voor. Ruben D’Hondt, Andres Verschelde en Mounir Bounid zijn nog onvoldoende fit om te starten maar mijn kern is ruim genoeg om deze afwezigheden op te vangen.”