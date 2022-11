Dieter Geerens en RWL Sport draaien vlotjes mee in tweede provinciale B: “Ik ben een tevreden kapitein”

“Die 1-0-nederlaag tegen Houtem-Oplinter was een beetje ongelukkig”, blikt kapitein Dieter Geerens nog even terug. “Daar hadden we zeker wel een gelijkspel verdiend. Jammer, maar goed. Dat hoort bij voetbal. Perk stond voorlaatste en wij hadden drie matchen op rij niet meer kunnen winnen. Het was dus een beetje van moeten, want in deze reeks kan je snel een paar plaatsen zakken. En ik moet zeggen, we hebben het voortreffelijk gedaan. De voorbije weken werd er iets moeilijker gescoord, maar nu gingen ze er nog eens vlotjes binnen. Het was een dik half uur zoeken en doelman Vranken heeft ons tussendoor wel een keer moeten rechthouden. Anders was het wellicht een andere match geworden, maar nu hebben we het goed afgemaakt. Eens dat eerste goaltje viel, waren we vertrokken.”

Niveauverschil

RWL Sport bouwt duidelijk voort op het enthousiasme na het kampioenschap van vorig seizoen? “Inderdaad”, stelt ook Geerens vast. “De ploeg die vorig seizoen kampioen werd, is niet zo fel gewijzigd. Het niveauverschil tussen derde en tweede provinciale is wel vrij groot vind ik, maar we hebben ons heel goed aangepast. Er wordt hard en scherp gewerkt, dus die vierde plaats hebben we zeker wel verdiend. Er is hoegenaamd geen druk, dus we kunnen vrijuit voetballen. Dat merk je ook in ons spel. De bedoeling is nog altijd om zo snel mogelijk een veilige plaats in de middenmoot zien af te dwingen. Al de rest is mooi meegenomen.”

Alles bolt

“Alles bolt”, besluit Geerens, “en dit succes is de verdienste van de ganse club. Na de fusie was het voor iedereen nog wat zoeken en tasten, maar ik ben zeer tevreden over hoe het er nu aan toe gaat. Het bestuur doet flink zijn best om alles in goeie banen te leiden, de jeugdwerking zorgt ervoor dat er ook toekomstgericht kan gewerkt worden en als 32-jarige kapitein is het heel fijn werken met de huidige spelersgroep.”

Door het WK-duel van de Rode Duivels zondag tegen Marokko werd de wedstrijd van RWL in Meerbeek verplaatst naar 8 januari.

