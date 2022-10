Dieter De Wilde (Kalken) blijft nuchter bij vierde plaats: “We moeten genieten, niet zweven”

voetbal derde nationale AIn derde nationale A trapt Hogerop Kalken zaterdag om 18 uur de achtste speeldag af. Als vierde in de stand gaat de promovendus in Wervik op zoek naar een derde opeenvolgende uitzege in West-Vlaanderen.

Vorige week bevestigde Hogerop Kalken met een 2-1-overwinning tegen het Brabantse Eppegem dat het in vorm is. Met een knappe tien op twaalf bevestigen ook de cijfers dat. “We mogen best tevreden zijn”, vindt de Kalkense centrale verdediger Dieter De Wilde.

“We wisten altijd al dat we de kwaliteiten hadden voor dit niveau. Dat bewezen we vorig seizoen bijna elke week. Bijna de volledige ploeg bleef samen en we stonden deze zomer conditioneel al snel in orde, waardoor we meteen nieuwe accenten konden leggen.”

“We begonnen dan wel met drie op negen aan de competitie, maar nu blijkt dat we toen tegen de top twee van het klassement verloren. Daar hadden we zelfs iets kunnen rapen. Met tien op twaalf hebben we ons sindsdien alleszins goed herpakt.”

Realistisch zijn

Dankzij die knappe reeks parkeert Kalken zich even fraai op de vierde plaats. HO is de enige promovendus in de huidige top zeven. “We moeten genieten en blij zijn met wat we nu al hebben, maar we mogen niet zweven. Met nul op zes kunnen we naar de achtste of negende plaats zakken. Daar moeten we realistisch in zijn, want we haalden ook nog niet ons beste niveau.”

“Als het vorige week tegenzat, hadden we ook tegen Eppegem niet gewonnen. We laten het alleszins niet na om toch de punten te pakken wanneer we niet top zijn. Dat geeft vertrouwen om het volgende weekend beter te spelen.”

Beste niveau halen

De volgende uitdaging voor Kalken is zaterdag de verplaatsing naar Wervik. Uit de vorige twee duels op West-Vlaamse bodem pakte HO zes op zes. “We trekken alleszins naar Wervik om er te winnen”, verzekert De Wilde. “We kunnen iedereen in deze reeks kloppen, maar dan moeten we wel top zijn.”

“Afgelopen weekend liepen we bijna tegen de lamp. Dat moeten we zien te vermijden. Wervik pakte vorige week hun eerste overwinning op het veld van Wolvertem Merchtem. Dat is geen gemakkelijke opgave en zal hen zeker vertrouwen geven. We zullen opnieuw ons beste niveau moeten halen.”

