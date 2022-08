Diepe ontgoocheling regeert bij KV Oostende na nederlaag in blessuretijd: “Dit is zeer zuur”

Tegen Leuven versierde KVO de beste kansen en wist het qua spel te reageren na de povere thuismatch tegen Sint-Truiden de week ervoor. “We scoren vroeg in de match en zaten goed in ons spel”, analyseert keeper Hubert, die een zeer sterke partij speelde. “Ja, OHL had in de eerste helft enkele kansen, maar onze voorsprong bij de rust was zeker niet onverdiend. Ook wij hadden zeker een paar goeie mogelijkheden.” Anton Tanghe beaamt: “We begonnen goed tegen een ploeg die graag van achteruit opbouwt. Na onze verdiende voorsprong moesten we echter veel achteruit lopen, kregen we ballen in de rug gespeeld en gaven we ruimte weg. ‘Guy’ pakte dan ook uit met enkele prima reddingen.”

Tegengoals

Maar in de tweede helft liep het al snel verkeerd met die gelijkmaker na enkele minuten. Toch wist Oostende ook daarna goeie kansen bij elkaar te spelen: het schot van Ambrose in de korte hoek, de inlopende Hornby die de bal niet zuiver raakte en een goeie knal van Atanga. Tot in minuut 90: een harde inspeelbal van Wylin werd niet goed gecontroleerd door Atanga, Holzhauser recupereert en speelt een prima steekbal op Maertens. “We incasseren dan ook twee te vermijden doelpunten”, zucht Hubert. “Die tweede Leuvens goal komt voort uit een countermogelijkheid voor ons - daarom stonden we achteraan misschien niet goed. We verliezen veel te snel te bal en dan belandt hij bij ons in het net. Dit is zo zuur, verliezen in de laatste minuut terwijl we zéker een punt verdienden en er de kansen voor hadden”, schudt Tanghe het hoofd.

Simpel spelen

Toch waren er lichtpuntjes. Een sterke Hubert, bijvoorbeeld. “Mijn individuele prestatie? Die telt niet”, wuift de doelman de lovende woorden weg. “Nu overheerst de ontgoocheling. Op het einde van de dag blijven we met nul punten achter.” Wat moet er anders? “Al van bij het begin werden we als degradatiekandidaat bestempeld en spelen we met een bepaalde druk”, stelt Tanghe. “Toch hebben we in die eerste matchen goeie dingen getoond. We beginnen vaak goed, maar zakken dan weg en slikken te makkelijk goals. En als je zelf de kansen niet afmaakt, krijg je het deksel op de neus. Soms willen we té snel naar voren trekken en leiden we te snel balverlies. Nochtans speelden we in die eerste wedstrijden heel simpel en lieten we de bal goed rondgaan.”