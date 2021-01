Diego Valcke stopt op het einde van het seizoen als trainer van Sparta Dikkebus: “Met Thierry Clatot kon ik me geen betere opvolger wensen”

“Zo kun je onze relatie misschien wel het best omschrijven”, lacht Diego Valcke. “Begin vorig seizoen had ik al aangegeven dat het mijn laatste jaar bij Dikkebus zou worden. Maar omdat de liefde en het respect voor elkaar dermate groot was, liet ik me toch overhalen om er nog een zevende jaar aan toe te voegen. Ik beleefde zes mooie seizoenen bij Sparta Dikkebus. Het eerste seizoen begon wel nog een beetje in mineur met een ingecalculeerde degradatie naar vierde provinciale. Maar daarna boekten we niks dan sportieve successen. In mijn eerste jaar in vierde provinciale eindigden we op een vijfde plaats. We grepen net naast de eindronde. Het volgende seizoen vierden we een promotie. We eindigden toen tweede na het ongenaakbare Merkem. Op sportief vlak mijn absolute hoogtepunt.”

Sabatjaar

“Sindsdien voetballen we in derde provinciale”, vervolgt Diego Valcke zijn verhaal. “Vorig seizoen haalden we in de derde periode nog 12 op 15. Spijtig genoeg maakte covid-19 een einde aan die mooie reeks. Wie weet waar we toen waren gestrand? Dit seizoen kwamen we na een slechte start en een nieuwe (voetbal)lockdown niet meer aan spelen toe.”

“Of we op 13 januari de trainingen en op 14 februari de competitie zullen hervatten? Eerlijk gezegd denk ik niet dat we dit seizoen nog zullen voetballen. Ik hoop dat ik nog een mooi afscheid zal kunnen beleven bij Dikkebus. Liefst op het veld, maar ik vrees er een beetje voor. Toegegeven, de voorbije maanden heb ik het voetbal niet erg gemist. Al zeker niet tijdens de week. Enkel op zondag begon het te kriebelen. Maar niet genoeg om al aan nieuwe sportieve uitdagingen te denken.”

“Komend seizoen las ik hoogstwaarschijnlijk een sabbatjaar in. Tijdens de coronacrisis ben ik tot de vaststelling gekomen dat er minstens even belangrijke dingen in het leven bestaan dan voetbal. Zo heb ik bijvoorbeeld volop genoten van de tijd die ik met mijn vrouw kon spenderen.”

Thierry Clatot

“Toch zal ik ongetwijfeld ook komend seizoen op zondag, wanneer Sparta thuis speelt, nog vaak te zien zijn rond het voetbalveld van Dikkebus. Ik houd dan ook enorm veel vrienden over aan mijn passage bij de club. Dat uitgerekend Thierry Clatot (de huidige trainer van US Ploegsteert, red.) mijn opvolger wordt, vind ik heel aangenaam. We wisselden quasi wekelijks info uit. Thierry is een heel aimabel persoon. Iemand die ook leeft voor zijn sport. Aanvankelijk voelde hij zich er een beetje ambetant bij om mij op te volgen. Maar ik kan me geen betere opvolger wensen.”

