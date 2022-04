Diégo Cambier en De Panne bezig aan mooie eindspurt: “Jeugd krijgt volop zijn kans”

RC De Panne pakte de voorbije weken een negen op negen en twaalf op vijftien in derde provinciale A. De kustploeg rukt zo op naar de achtste plaats en kan mits een goed tweeluik in het laatste deel van de competitie zelfs nog jacht maken op de zevende plaats van Keiem, dat nu één puntje meer telt. Hekkensluiter Adinkerke komt dit weekend op bezoek in de Veurnestraat.

“Het klopt dat wij in goede doen zijn”, laat doelman Diégo Cambier ons weten. “Zo hielden we in onze jongste twee wedstrijden eveneens de nul. Het vertrouwen zit goed en de kansen die we creëren, vinden voorlopig vlot de weg naar de netten. Het is een groot verschil met de periode vlak na de winterstop: toen verloren we vier weken op rij. De oorzaak? Misschien hebben we iets te lang stil gezeten en kostte het ons zo wat extra moeite om het goede ritme opnieuw te vinden. Sinds maart staan we er echter opnieuw en halen we goede resultaten.”

Op papier staat er de komende weken niet veel meer op het spel voor Keiem, maar Cambier wil de zaken niet zomaar op zijn beloop laten gaan. “Als we later terugblikken op dit seizoen, is het fijner dat je kan zeggen dat we in de linkerkolom eindigden”, vervolgt de doelman. “Met nog matchen tegen hekkensluiter Adinkerke en Ploegsteert, twee ploegen die achter ons staan, hebben we op papier een enigszins gunstig schema, al wil dat niet zeggen dat we de punten zomaar cadeau zullen krijgen.”

Jong middenveld

De Panne is al verschillende jaren op rij een stabiele middenmotor in derde provinciale. Ziet Cambier dat in de toekomst veranderen? “Er is bijna geen spelersverloop deze zomer, dus ik ga ervan uit dat we ook volgend seizoen ons mannetje zullen staan in deze reeks. “Zeker op vlak van inkomende transfers is het opnieuw rustig en rekenen wij volop onze eigen jeugd. Die stap hebben we enkele jaren geleden gezet en dat levert nu al zijn vruchten af. Zo speelden we onlangs tegen Merkem met een middenveld van 16, 18 en 21 jaar. Wie talent heeft, krijgt hier voluit zijn kans”, besluit de goalie.

Derde provinciale A: RC De Panne – WS Adinkerke: zondag 24 april om 15.00 uur.