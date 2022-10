Diëgo Bragard en Oostkamp twijfelen niet ondanks tweede nederlaag: “We weten dat we goed bezig zijn”

“Die jonge B-ploegen liggen ons blijkbaar niet”, lacht Bragard ons toe. “Een eenduidige verklaring is er niet, maar ik heb wel de indruk dat zowel Zulte B als Cercle B beter overweg kunnen met onze hoge pressing en hoge intensiteit. Waar we de andere amateurploegen vaker in de fout konden dwingen, wisten die B-ploegen zich wel regelmatig uit die druk te voetballen. Al hebben ze onze code zeker nog niet gekraakt. Zowel tegen Zulte als Cercle speelden we een sterkere tweede helft en in twee prangende slotfases en konden we evengoed nog een gelijkspel en puntengewin uit de brand slepen. Dat het nu twee keer op rij niet gelukt is tegen zo’n B-ploeg, hebben we vooral aan onszelf te danken. We haalden niet ons gebruikelijke niveau. In de terugronde zijn we uit op revanche.”