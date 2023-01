Diego Barreiro schenkt Tempo Overijse belangrijke zege tegen Drongen: “Mijn eerste doelpunt in een officiële wedstrijd bij de eerste ploeg”

“Het was een gesloten wedstrijd”, doet de 21-jarige Diego Barreiro het verhaal. “Drongen had een goed laag blok en toch konden we een viertal kansen bij elkaar voetballen voor de rust en ook enkele in de tweede helft. Het duurde tot minuut 70 vooraleer we wisten te scoren.”

“We deden daarna ons blok dicht om het resultaat vast te houden en hoopten de wedstrijd dood te maken in de tegenaanval. We waren verdedigend zeer gefocust. Zij hebben maar twee kansen gehad tijdens heel de wedstrijd.”

Het was Barreiro die Tempo Overijse op voorsprong bracht en zo aan de drie punten hielp. “Ik kon een vrije trap vanaf links van De Doncker binnenkoppen door goed in de baan van de bal te komen. Het was sowieso speciaal, want het was mijn eerste doelpunt in een officiële wedstrijd bij de eerste ploeg. Het deed dus veel deugd en zeker omdat het het enige doelpunt van de wedstrijd was. Drie belangrijke punten in een zware week met drie wedstrijden.”

Vertrouwen van de staf

“We misten met Joren Dehond en Ignazio Cocchiere ook twee belangrijke pionnen. Goed dat we dan die zware periode konden afsluiten met een negen op negen. We blijven op vier punten van leider Voorde-Appelterre en kunnen het ons niet permitteren om punten te lagen liggen als we onze doelstellingen willen behalen.”

“Of ik nu hoop op meer speelminuten? Elke voetballer wil graag alles spelen, dat is bij mij niet anders. Maar ik weet dat de technische staf vertrouwen in me heeft en ze geven me ook veel speelminuten. We weten dat elke wedstrijd moeilijk zal worden en kijken dan ook match per match. We trachten alles te winnen, te beginnen met zaterdag in eigen huis tegen Kalken.”

“Ik herinner me nog van de heenwedstrijd (2-4-zege) dat het we ons lieten verrassen en 2-0 achterkwamen. Het lukte ons toch om 2-4 te winnen. We mogen hen dus zeker en vast niet onderschatten", besluit Barreiro.