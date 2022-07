Diegem Sport wint eerste oefenmatch tegen FC Melsbroek met ruime cijfers

Melsbroek bood lange tijd meer dan behoorlijk weerwerk. Het duurde tot even na het halfuur alvorens Diegem Sport een gaatje kon vinden in de bezoekende defensie. Sander Denayer opende de score. Kort voor de rust brachten de bezoekers de stand in evenwicht, maar Daimy Deflem bracht zijn team in de toegevoegde tijd van de eerste periode opnieuw op voorsprong. Na de pauze werden heel wat wissels doorgevoerd. Aaron Sulejmani pikte zijn goaltje mee en ook verdediger Lander Van Lautem trof raak. Hij kopte een voorzet van Sander Denayer tegen de touwen. De twee overige treffer werden gescoord door Daimy Deflem.

Fysiek sterker

In het verleden had Diegem het wel eens moeilijk in oefenwedstrijden tegen opponenten uit lagere reeksen. Tegen Melsbroek werd het wel een ruime overwinning. “De voorbije seizoenen werden de oefenmatchen tegen Melsbroek, Tervuren-Duisburg en Kampenhout telkens een blamage”, aldus trainer Nico Van Nerom. “Ik ben dus tevreden met dit resultaat. Melsbroek deed het voor de rust heel goed en voetbalde goed mee. Het had bij de rust even goed gelijke stand kunnen zijn. In de tweede helft waren we fysiek sterker. Logisch ook, we staan al verder in de voorbereiding, ons ritme bij het warme weer lag ook hoger. Het ging na de rust dan ook snel. Melsbroek weerde zich kranig, maar we hebben meer kwaliteit in huis en ook een aantal spelers die het verschil kunnen maken.”