Diegem Sport sluit seizoen af met zege, technische staf doet er drie seizoenen bij

Na de teleurstellende nul op vijftien waren de spelers van Diegem Sport erop gebrand om de supporters op de laatste speeldag nog eens de zoete smaak van de overwinning te laten proeven. Even over halfweg dook doelman Ghijsens een kopbal van Sulejmani na een vrijschop van De Bouw in corner. Even later was het wel raak. De Bouw stuurde Egerickx diep. De Diegemspits was sneller dan zijn tegenstander en opende de score. Kort voor de pauze had bezoeker Maes de gelijkmaker aan de voet. Hij werd na een snelle tegenaanval aangespeeld door Haenen, maar besloot van kortbij naast. Kort na de rust besliste Mauën de partij. Hij dribbelde een aantal tegenstanders en schoof de bal naast Ghijsens. Hasselt zocht de aansluiting, maar Maes, Deville en de ingevallen Knapen botsten telkens op doelman Atheba.

Twintig minuten voor tijd mocht Ali Barkellil invallen. Hij liep in de openingswedstrijd tegen Wijgmaal een kruisbandletsel op en moest na zijn operatie heel lang revalideren. Vorige week op het veld van Cappellen maakte hij ook al een korte invalbeurt. “Het doet heel veel deugd om opnieuw op het veld te staan”, aldus de 20-jarige aanvaller. “Het was zowel mentaal als fysiek een heel moeilijke periode. Gelukkig kreeg ik veel steun van iedereen binnen de club, spelers, bestuur en technische staf. Maar de meeste steun kreeg ik van mijn familie die een hele tijd alles voor mij moest doen. Het was voor mij mentaal heel belangrijk dat ik dit seizoen nog even in actie kon komen. Het doet me ook beseffen dat ik nog heel wat werk heb om weer op niveau te komen. Tegen Cappellen werd mijn schot van de lijn gehaald en tegen Hasselt raakte ik de bal niet goed. Het was mooi geweest om te scoren, maar ik ben al heel blij dat ik totaal geen last meer heb. Ik kijk al uit naar komend seizoen om er samen met de ploegmaats weer tegenaan te gaan”.

Kern behouden

Barkellil speelt ook komend seizoen nog voor groen-wit en dat geldt voor de meeste kernspelers. Thomas Roisin, Samba Ndione (beiden Crossing Schaarbeek), Julian Verbesselt (Eppegem), Gregory Gilbert (Royal Jeunesse Aischoise), Sydia Ndione (Perwez), Kerian Atheba en Tristan Berghmans verlaten de club. Voorlopig werden drie nieuwkomers aangetrokken. “De namen van Maxime Gody (Eppegem) en de terugkerende Ilias Labiad waren al eerder bekend”, zegt sportief manager Pieter Jacobs. “Derde nieuwkomer is de 20-jarige Nils Struys, een rechterflankspeler die overkomt van Tienen en voordien bij Wijgmaal speelde. Eerder deze week verlengde ook Lander Van Lautem zijn contract. Jongeren Aaron Sulejmani en Beni Mpanzu worden net als doelman Matthias Suederick definitief doorgeschoven naar de A-kern. We kunnen centraal achterin nog een back-up gebruiken voor Cedric Mertens en Jannes Bautmans, maar in principe is onze kern rond. Alle posities zijn dubbel bezet.”

Blijven groeien

“Voorts ben ik blij dat onze volledige technische staf (Nico Van Nerom, Yves Vanderveeren, Nicolas Frix en Dirk Peeremans, red.) ook de volgende drie seizoenen bij ons blijft. Dat was voor mij één van de prioriteiten. Stabiliteit blijft een constante binnen Diegem Sport. Nico Van Nerom is al zeven seizoenen trainer bij ons, toch iets unieks in de nationale reeksen. Voorts willen we de komende jaren als club blijven groeien, zowel qua accommodatie, organisatie als financieel. De kantine op het oefencomplex is zo goed als klaar en half mei worden de synthetische velden aangelegd. Vanaf begin 2023 worden de kantine en kleedkamers van het hoofdterrein aangepakt. In de tweede helft van komend seizoen zullen we dan ook moeten uitwijken naar een ander veld, wellicht op het oefencomplex.”

