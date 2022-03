Didier Malandrini en VC Rijmenam willen in topper tegen Hombeek basis leggen voor titelsprint: “We hebben alle troeven in handen”

Maar beginnen doen we in het geval van Malandrini eind oktober toen hij werd aangesteld als vervanger van Kris Bulcke die, ondanks de goede resultaten, voor een overstap naar Sparta Haacht koos. Of het net makkelijk, dan wel moeilijk was om over te nemen bij een ploeg in vorm wilden we graag weten? “Ik vond het een comfortabele situatie”, zegt Malandrini die tussen 2011 en 2013 ook al eens coach was in Rijmenam. “Ik kende de club en een aantal spelers en aangezien de groep goed presteerde, kon ik hen in die eerste weken vooral observeren om daarna een aantal accenten te leggen.”

“Zo vond ik dat we nog te vaak, te weinig uit gingen van onze eigen sterkte en te terughoudend voetbalden. Ik besprak met de groep in hoeverre we dat konden bijsturen en zo zijn we na verloop van tijd meer op de helft van te tegenstander gaan spelen. Die werkwijze sloeg duidelijk aan, want we staan nog steeds bovenaan.” (lacht)

Uitgebalanceerd

En zo is de winnaarsmentaliteit waaraan het Rijmenam de voorbije jaren vaak ontbrak om mee te doen voor de prijzen dit seizoen wél aanwezig . “De basis daarvoor is gelegd door mijn voorganger”, zegt Malandrini. “Ik heb een enorm uitgebalanceerde kern. Als ik iemand inbreng van de bank weet ik dat de ploeg niet aan kwaliteit inboet. De ene is misschien een iets betere voetballer dan de andere, maar er zijn geen extreme uitschieters. Wij zijn niet afhankelijk van een of twee spelers zoals sommige concurrenten, bijvoorbeeld Sint-Amands en Muizen, dat wel zijn.”

Troeven

Op naar de titel dan maar? “Als we het nu nog uit handen geven, zou dat jammer zijn. We hebben alle troeven in handen om het over de streep te trekken dit seizoen. Als we zondag niet verliezen van Hombeek en daarna Sporting Mechelen weten te kloppen, zullen we er dicht bij zijn. Maar zelfs dan moeten we bij de les blijven om het niet weg te geven tegen de andere ploegen.”