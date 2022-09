Didier Haenen (SV Belisia): “Misschien wel wat vraagtekens, maar eerder om die blessures dan”

De kapitein binnen het elftal is de voorbije dagen wel vaker het aanspreekpunt voor de supporters geweest. De man ook, die er altijd als eerste op hamert om de achterban bij het gebeuren te betrekken, kijkt vooruit naar de confrontatie met buur Hasselt. “In de laatste oefenpot tegen Tienen moest ikzelf nog vroegtijdig naar de kant, nadat ik in een poging om het leer af te blokken, de bal vol op het lichaam kreeg. Daardoor werd me de adem afgesneden en bleek aandringen geen verdere optie. Maar geen nood, mijn aantreden zondag komt niet in gevaar. Anders ligt het voor jongens als Cascio (hamstrings), Ernens (polsbreuk) en Lathouwers (kaakbreuk). Zij zullen er nog een aantal weken niet bij zijn en dan heeft toch wat gevolgen met het oog op de automatismen. Nu, onze groep werd in het tussenseizoen kwalitatief versterkt en ik heb er een goed oog in.”

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe kompetitie een hele uitdaging wordt. In het verleden kenden teams in hun tweede jaar wel vaker moeilijkheden en bleken resultaten niet altijd te volgen. Is dit ook voor Belisia het geval? Het team van T1 Luc Nilis lijkt met een kwaliteitsinjectie in het tussenseizoen alvast gewapend om de hoge(re) verwachtingen te kunnen inlossen. Het trainersduo Nilis-Schoefs moet er dan wel vooral over waken dat één van de sterkste troeven, de sfeer in de kleedkamer, ook nu zal gevrijwaard worden. “Dat was inderdaad die bonus waarmee wij vorig jaar een uitzonderlijk seizoen konden draaiden. Maar ik twijfel er niet aan dat deze groep voldoende persoonlijkheden telt om allen op één lijn te krijgen en vooral te houden”, maakt Didier Haenen zich sterk.