Didier Haenen (SV Belisia): “Jammer dat de bonus van de zege op Lyra-Lierse een week later al weg is”

Een opdoffer toch voor de spelers, die er een week eerder nog in slaagden om Lyra-Lierse in eigen huis met 0-2 te gaan kloppen. “Zo zie je maar dat je beter niet te ver vooruitkijkt en het een beetje van week tot week moet aanpakken”, wil Didier Haenen op de wedstrijd terugblikken. “Jammer dat we onze bonus na de winst op Lyra-Lierse een week later alweer kwijt zijn, maar laat ons toch positief blijven. Dit is immers de tiende wedstrijd waarin we ongeslagen blijven en het goede keeperswerk van Leo Cascio heeft ons opnieuw geen tegentreffer bezorgd.”

De centrumverdediger, die in de slotfase van de wedstrijd met pijn in de lies kreeg af te rekenen, spoedde zich na afloop naar het ziekenhuis om zijn dochtertje van vijf maanden gezelschap te houden. “Renée heeft last van RSV en werd ter controle enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. Niets ernstigs, maar bij baby’s van die leeftijd wordt er begrijpelijkerwijze geen risico genomen. De toestand evolueert ook gunstig en we verwachten dat onze kleinste maandag of dinsdag naar huis mag”, geeft Haenen ook nog mee om vervolgens op de wedstrijd terug te komen. “Wij hadden na die nederlaag ginder graag wat recht gezet, maar deze tegenstrever toonde zondag ook wilskracht. Bij ons was het iets te vaak net niet, waardoor we nooit in ons normale spel geraakten. Bovendien lag hun sterkte toch voorin met enkele balvaste spitsen als Ngadrira en Aalhoul en was het voor ons steevast opletten geblazen. Wat het verdere verloop van deze competitie betreft, verandert onze instelling niet. Wij leven van week tot week en zien wel hoe ver onze ambities uiteindelijk mogen reiken”, sluit Didier Haenen af.