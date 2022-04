Didier Haenen (SV Belisia) dicht bij een wederoptreden: “Eventueel eindrondeticket zou een beloning zijn”

Wie op die donderdagtraining alvast meteen het voortouw nam, was kapitein Didier Haenen. Fris als een hoentje en duidelijk opgelucht om er weer bij te lopen, maalde hij met zijn maats enkele rondjes af en nam de leraar LO nadien de opwarming voor zijn rekening. “Inderdaad blij om er weer helemaal bij te horen. De voorbije weken had de groep het een beetje moeilijk, deels door schorsingen deels door kwetsuren. Uiteindelijk haalden we uit de drie laatste wedstrijden slechts één puntje en als je daar dan gekwetst aan de zijlijn moet blijven staan, is dat even een wrang gevoel. Je wil als aanvoerder ook steeds je verantwoordelijkheid nemen en delen in de teleurstelling zoals die er de voorbije weken was. Aanvuren was het enige dat kon, maar dat is natuurlijk nooit eenzelfde gevoel als wanneer je op het terrein tussen je maats staat. Ik heb er alles aan gedaan om zo snel mogelijk weer fit te geraken, maar het is nog even afwachten naar zondag toe. Een mogelijke deelname op de stijgersronde, laat je uiteraard niet zomaar schieten en ik wil wat graag in die strijd voorop gaan”, lonkt Didier Haenen naar die derby op Hasselt.