Didier Haenen (Belisia): “Vooral naar onszelf kijken en de situatie zo snel mogelijk trachten om te buigen”

Als je in de laatste vijf wedstrijden slechts één doelpuntje kan aantekenen, ligt daar voor een stuk inderdaad het probleem. Daarbij enkel wijzen naar de jongens voorin, zou toch te kort door de bocht zijn. Voetbal is en blijft immers een ploegsport, waarbij jongens dienen op te staan die oplossingen aanreiken. En laat dat net op dit ogenblik het grote pijnpunt zijn. “We moeten niet naar andere teams kijken en zeggen, al bij al vallen de resultaten nog een beetje mee”, vervolgt een immer eerlijke Haenen zijn analyse. “Dat moet je nooit doen en al zeker niet in deze omstandigheden. We moeten vooral de oorzaak bij onszelf zoeken en probeer daar zo snel mogelijk wat aan te doen. Slagen we daar binnen de kortste keren niet in, dan zou het wat een eventuele promotie betreft, wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden. De klassering is wat ze is, daar kan je vandaag niets aan veranderen. Herstellen van deze nieuwe opdoffer en klaar zijn voor de volgende opdracht. En ik weet het, er zijn op dit moment voor ons geen gemakkelijke wedstrijden, maar als groep moeten we hier toch door”, brengt Didier Haenen de perfecte peptalk naar zijn maats toe.