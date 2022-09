Didier Haenen (Belisia): “Strafschop of niet, een 2-2-puntendeling lijkt me wel correct”

Als er dan al niet gek veel kansen in een wedstrijd te noteren vallen, is het logisch dat men over dergelijke zaken blijft doorbomen. Niets van dat alles bij centrumverdediger Haenen. “Gezonde spanning bij beide teams, een drukkende warmte en een eerste seizoenswedstrijd waarin je niet de mist wil ingaan”, vertelt hij. “Dat alles resulteerde in een voor de toeschouwers tegenvallende eerste helft. Na de pauze bleek er wat meer ruimte te zijn, al vonden we niet echt de juiste oplossingen. Met onze lange ballen richting Martin Suarez, konden we wel hoger druk zetten en Hasselt het achterin moeilijk maken. Vergeet niet dat we op dat ogenblik wel een achterstand dienden op te halen en daar uiteindelijk ook in lukten.”