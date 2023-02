Didier Haenen (Belisia): “Na twee nederlagen op rij, doet deze driepunter deugd”

Opgelucht dat zeker, want begin er maar als je pas twee nederlagen op rij te slikken kreeg. “Op Diegem verliezen, kan altijd voorvallen. Het speelveld lag er niet te best bij en een ploeg die knokt tot ze erbij neervalt, ligt ons niet zo goed. De nederlaag van afgelopen zondag tegen Cappellen, blijf ik nog altijd een verlieswedstrijd vinden, die er niet had hoeven te komen. Gelukkig hadden we in beide wedstrijden ook onze mogelijkheden. Zo lang dat dat het geval is, moet je nederlagen ook niet meteen gaan dramatiseren, vind ik”, kijkt Didier Haenen terug op dat kleine dipje. “Weet je, die term is wat misplaatst. Je pakt geen punten, dat klopt, maar evenveel keren had het ook andersom kunnen zijn. Alleen, als je dan de bus in moet voor een wedstrijd op Lyra-Lierse, besef je wel meteen dat die ontmoeting nog een stuk belangrijker is geworden. Wilden wij geen voeling met de koplopers verliezen, dan moesten we wel die driepunter pakken. Dat we daar dan ook in geslaagd zijn, is toch een grote opluchting hoor.”