Didier Haenen (Belisia) na het 0-1-verlies tegen Londerzeel: “Onze grootste tegenstrever zijn wijzelf op dit moment”

hockey eredivisie vrouwen Alix Gerniers trots na winst met Gantoise in topper op Braxgata: “We gaan leren uit puntenver­lies van voorbije week”

In Boom stond met Braxgata tegen Gantoise de absolute topper in de Eredivisie bij de vrouwen op het programma. Een interessant duel, zeker omdat landskampioen Gantoise de voorbije week uiterst zeldzaam puntenverlies leed. Gantoise haalde het met 2-3 en kapitein Alix Gerniers was tevreden. “Er werd veel gepraat over die één op zes, dit is ons antwoord”, aldus Gerniers.

23 oktober