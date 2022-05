Didier Haenen (Belisia) na de uitschakeling op Lyra-Lierse: “Dit is voor deze club geen eindpunt”

Woorden die het gevoel binnen de vereniging ten volle weergeven. Zelden hebben we dergelijke synergie tussen bestuurskamer, trainersstaf, spelersgroep, sponsors en supporters in een eerste fusiejaar weten onthullen. Maar er zijn uiteraard valkuilen, waarvoor eenieder zich zal moeten behoeden. Onze klimaatexperten voorspellen al langer een hete zomer, maar ook een club als Belisia zal daaraan niet ontspannen. “Het spreekt voor zich, dat we nu niet achterover mogen leunen”, aldus Haenen. “De bestuursploeg heeft recentelijk duidelijk gesteld, dat zij onze sportieve ambities deelt. Een statement, waarin wij de drive vinden om er binnen enkele maanden weer opnieuw voluit voor te gaan. Maar sta ons toe om toch even van dit kampioenschap te genieten. De voorbije maanden hebben we al eens meer dan anders in onze wangen moeten knijpen en ons afgevraagd of dit wel allemaal ‘echt’ was. Geef toe, het zal weinig fusieploegen gegeven zijn om dit in het eerste bestaansjaar af te leveren. De resultaten hebben alles in een versneld tempo laten in mekaar smelten, waarbij de basis voor de toekomst gelegd is. Maar de eerstvolgende weken graag even geen voetbal meer. Laat ons met zijn allen de riem er toch even afleggen, in alle rust vertoeven bij onze geliefden om er daarna weer voluit voor de gaan”, port kapitein Didier Haenen de maats aan om de batterijen weer op te laden.