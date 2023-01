Didier Haenen (Belisia) beseft het belang van de volgende wedstrijden: “Na Lyra-Lierse en Diegem komt er meer duidelijkheid”

En dat dat niveau momenteel bezwaarlijk hoger kan, bewijzen de drie opeenvolgende zeges na de winterstop. “Het is altijd bevorderlijk voor de sfeer in de kleedkamer als je op dergelijke manier een moeilijke januarimaand kan afwerken. Het vertrouwen is er, nadat we eerder toch wel een dipje hadden. Coach Jan Schoefs heeft na het afhaken van Luc Nilis getracht om die tank weer te vullen. Hij is er op zijn gekende manier toch weer in geslaagd, om duidelijkheid te brengen. Iedereen binnen de groep kent zijn opdracht en als blok zijn we in die moeilijkere momenten weer dichter naar mekaar toegegroeid. Een blokvorming waar Belisia toch voor gekend stond en die vorig seizoen heel wat lof en respect kreeg toebedeeld. Ik hoorde het Christophe Martin Suarez vorige week nog mooi verwoorden bij je. ‘Dit is één grote familie’ zei onze spits en dat klopt ook wel”, aldus Haenen