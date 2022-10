Didier Crombez wil jong Snaaskerke naar veilige haven loodsen: “Het begon opnieuw te kriebelen”

“We kregen in onze eerste wedstrijden complimenten over ons geleverde spel en kregen te horen dat we meer punten verdienden. Maar je koopt daar niets mee als de overwinningen uitblijven”, start Crombez zijn verhaal. “Zowel bij ons 1-1-gelijkspel tegen Loppem, als de 0-1-nederlaag tegen Kanegem en de 3-3-puntendeling tegen Ardooie hadden we recht op meer. Tot drie keer toe vergaten we onze opgelegde kansen om te zetten in doelpunten. Enkel bij de 3-1-nederlaag tegen Koekelare vond ik ons spelniveau onvoldoende. Zodoende doet deze overwinning tegen Lombardsijde heel erg deugd. Vooral voor de spelersgroep is het een grote opluchting, want die kreeg deze keer loon naar werken. Het was academisch niet de mooiste partij, maar we pakken wel punten.”