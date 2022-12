Di-Livio Jungschleger (SK Tongeren): “Goede flow aanhouden met de komst van SK Londerzeel”

voetbal tweede nationale BDe ambities bij SK Tongeren waren voor het seizoen rustig postvatten in de middenmoot. Vorig seizoen moesten de Eburonen nog knokken voor het behoud in tweede nationale B. T1 Tomas Daumantas en zijn jongens doen het dit seizoen uitstekend met een knappe vijfde plaats en moeten misschien na de winterstop de ambities bijschaven. Zaterdagavond komt SK Londerzeel naar de Eburons Dome.

Blikvanger in de partij van vorig weekend in Diegem werd acteur van een schitterend doelpunt Di-Livio Jungschleger. “Het doelpunt in Diegem was echt een beauty hé”, begon de Nederlandse polyvalente aanvaller zijn vooruitblik. “Mijn doelpunt kan je bewonderen op sociale media. Helaas bracht het geen drie punten op. Vijf minuten voor tijd moesten we de gelijkmaker slikken. Jammer, want het had ons nog steviger in die top vijf gebracht. Anderzijds, we zitten in een goede flow met vijf opeenvolgende ongeslagen wedstrijden. Die goede flow moeten we zeker aanhouden met de komst van SK Londerzeel.”

SK Londerzeel

“Wat we mogen verwachten van SK Londerzeel? Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Ik ken het niet zo goed”, vervolgt Jungschleger, die instaat voor de planning in de thuiszorg in Maastricht. “Toevallig heb ik deze week beelden gezien, maar onze coach Daumantas gaat ons nog een grondige analyse van het team bezorgen.”

“SK Tongeren is op alle vlakken een club in volle groei. Enkele jaren geleden was het moeilijk om de supporters te overtuigen om weer naar het stadion te komen. Tegenwoordig spelen we voor een 400 toeschouwers. Of dat enkel met de resultaten te maken heeft? Uiteraard zal dat meespelen, maar we brengen vooral ook goed voetbal. Dit team vecht voor elkaar en ondanks de grote concurrentie voor een basisplaats is de sfeer tussen de jongens uitstekend.”

“Wat de kracht van Londerzeel ook mogen zijn. We moeten uitgaan van eigen sterkte en deze goede flow aanhouden, zodat we met een zalig gevoel Kerstmis kunnen vieren. Met een thuiszege tegen Londerzeel zitten we stevig in de top vijf en kunnen we ontspannen richting de derby bij RC Hades. Ik heb er een goed gevoel bij. Deze groep heeft echt wel voldoende kwaliteit om deze plaats in de rangschikking te rechtvaardigen.”

Niet tevreden over persoonlijk niveau

“Of ik gelukkig ben in Tongeren? Absoluut. Ik genoot mijn jeugdopleiding in Maastricht en kon twee seizoenen meedraaien in het eerste elftal van MVV. Daarna koos ik voor België met in 2018 mijn overstap naar Heur-Tongeren. Het werd toen een ongelukkig jaar met een degradatie. Ik kreeg de kans om mij te tonen bij Spouwen-Mopertingen, maar dat avontuur werd een teleurstelling. Zelfs zo erg dat ik het niet meer zag zitten om op hoger nationaal vlak aan de slag te blijven gaan. Tot coach Yves Beckers van Schoonbeek-Beverst mij contacteerde. Hij gaf mij enorm veel vertrouwen en vorig seizoen werd ik topschutter met 19 doelpunten en kon ik meevieren bij de promotie.”

“Ik beleefde drie fantastische jaren bij Schoonbeek-Beverst, maar sportief manager Jef Byloos bleef achter mij hengelen. Last minute besloot ik om naar SK Tongeren te komen. Ik heb er zeker geen spijt van. Het is een zeer toffe club, maar ik ben momenteel niet tevreden over mijn persoonlijk niveau. Ik kwam naar de Ambiorixstad om belangrijk te zijn voor het team. Door allerlei kwaaltjes en een schorsing kon ik nog niet voldoende mijn stempel drukken. Hopelijk ben ik nu gelanceerd na mijn prachtig doelpunt op Diegem.”

Geen Nederlandse naam

“Iedereen uit mijn vriendenkring vroeg mij al eens hoe een Nederlander aan zo’n naam komt. (lacht) Di-Livio klinkt Italiaans en Jungschleger komt voor in Luxemburg en Duitsland. Ik heb er geen verklaring voor, want ik ben een echte Maastrichtenaar, hoor. En daar ben ik best trots op”, besluit de 25-jarige talentrijke Jungschleger.

Lees ook: meer voetbal in 2NB