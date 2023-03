“Deze nederlaag reken ik mezelf aan”: Mechelen-coach Steven Defour kritisch voor zichzelf na afstraffing in Antwerp

“We zijn vandaag op alle vlakken overklast”, was Defour even eerlijk als duidelijk op de persconferentie. Een gelaten indruk, zoals na de nederlaag in Eupen, gaf de ex-Rode Duivel niet. De tegenstander en de succesjes van de voorbije weken zaten daar wel voor iets tussen. Op de Bosuil kon Mechelen nooit aanspraak maken op puntengewin. Dat Antwerp twee dagen minder rust had en ook nog eens verlengingen speelde, was er niet aan te zien. “Deze nederlaag laat zien welk niveau wij op dit moment hebben. En dat niveau is niet goed genoeg. Op verplaatsing brengen we niet dezelfde kwaliteit als in thuiswedstrijden. Maar uit nederlagen als deze leren wij enorm veel. We kunnen ook maar op één manier reageren en dat is keihard werken.”

Defour stak na de partij de hand in eigen boezem. Hij gaf toe dat ook hij schuld trof aan de pandoering. “Deze nederlaag reken ik mezelf aan. Zowel op technisch, tactisch als mentaal vlak. Ik dacht dat de groep verder stond, meer progressie had gemaakt. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Dus gaan we het anders doen in de toekomst. Hoe? Dat gaan we binnenskamers bespreken, maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. We moeten de stapjes naar progressie toe misschien iets kleiner maken.” Het eerste tegendoelpunt viel er na een fout in de opbouw. “Dat uitvoetballen op die fase, kan de bedoeling niet zijn. Maar goed: die foutjes maakten we beter vandaag dan over een kleine twee maanden.”

Want dan staat de bekerfinale gepland tegen Antwerp. “Dat is gelukkig nog even”, grijnsde Defour. “Al wordt die wedstrijd gespeeld in totaal andere omstandigheden. Ik denk dat beide ploegen een aantal spelers misten vandaag, die er dan wel zullen bij zijn.” Bij Mechelen zijn dat Walsh, Bolingoli en Schoofs. Toch drie titularissen. “Het zal er helemaal anders aan toegaan”, voegde de Malinwa-coach er nog aan toe.