Dexters Cup op Tenniscentrum Alken: Sofie Oyen klopt indoorkampioene De Schutter en staat bij laatste vier

Volleybal Liga A Julien Van de Vyver over de titelfina­le tegen Gent: “Geloof in eigen kunnen, kan ons ver brengen”

LVL Genk begint op paaszondag aan de finaleronde met als inzet de titel. Brengen de klokken uit Rome een goed resultaat voor de Genkse vrouwen? Als ze willen verrassen met de titel, lijkt het alvast zondag in eigen hal te moeten gebeuren.Coach Julien Van de Vyver legt de lat hoog, zonder over druk te willen spreken. “Ik houd niet van dat woord. LVL heeft het hele seizoen geloofd in eigen kunnen en dat heeft ons in de finale gebracht. Laat ons daar nu een vervolg aan breien”, vertelt Van de Vyver.

17:01