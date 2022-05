Devi Taelman en Peter Van Keymeulen vieren titel van VSV Gent: “Verdiende kampioen in een hele zware reeks”

Met twee punten, een overwinning en een karrevracht doelpunten voorsprong begon VSV Gent aan de laatste speeldag tegen Smetlede met de wetenschap dat een gelijkspel voldoende zou zijn voor de titel. “Toch was er wat gezonde spanning” geeft aanvoerder Devi Taelman toe.

“Het is altijd tricky om uit te gaan van een punt. Bovendien had Smetlede al een aantal verrassende uitslagen neergezet tegen de toppers, onder meer door twee keer van HT Zwijnaarde te winnen. Net op zo’n belangrijk moment speelden we volgens mij meteen ook onze beste eerste helft van het seizoen. Na veertig minuten stond het 4-0 en was de wedstrijd al gespeeld.”

Verdiende kampioen

VSV rondde zo een stevige inhaalrace af. “In het begin van het seizoen verloren we meteen twee keer op rij tegen Vinkt en Schelde. Op een bepaald moment stonden we zeven punten achter. Het was achtervolgen tot de topper tegen Melsen van enkele weken geleden, toen we erop en erover gingen. In maart en april kregen we de volledige top vijf, maar gaven we de leiding niet meer af. Dat bevestigt dat we de verdiende kampioen zijn.”

Dat laatste vindt ook trainer Peter Van Keymeulen, die na Nazareth-Eke in 2012 en Gijzel-Oosterzele in 2018 voor de derde keer kampioen wordt als coach. “We hebben een hele sterke terugronde neergezet”, aldus Van Keymeulen. “Toen we Melsen klopten en de leiding pakten moesten we nog enkele toppers spelen. De grootste stap was vorige week bij Bottelare. Door daar te winnen hadden we genoeg aan een punt tegen Smetlede.”

Zware reeks

“We wonnen het meest, scoorden het vaakst en kregen op een ploeg na de minste tegengoals. We verdienen dus deze titel, ondanks een hele zware reeks. De volledige top vier haalde meer dan zestig punten en SV Melsen werd zelfs tweede met 68 punten. In bijna elke andere reeks waren ze daarmee al los kampioen geweest.”

De Gentenaren beginnen binnen vier maanden aan een nieuw avontuur in tweede provinciale. “Met enkele versterkingen erbij zullen we gewapend zijn. Als we gespaard blijven van blessures en de flow van deze titel kunnen aanhouden van bij de start, moeten we in staat zijn ons te handhaven.”

Transfers

VSV versterkte zich voor tweede provinciale met Jelle Walraeve (RC Gent), Jari Desot (KVV Laarne-Kalken), Jérôme Mol (GD Ingooigem) en Shekina Da Costa Filho (KVV Windeke). Andreas Rijckaert (FC Latem), Matisse Van Speybroeck en Bram Cools-Ceuppens (beiden Tenstar Melle) verlaten de club.