Deugddoende driepunter voor Lommel na spannend avondje

Grote belangen of niet, tien tellen en een geanimeerde beginfase later was al duidelijk dat we op weg waren naar een strijd met open vizier. Te midden een vrachtje halve en hele kansen onthielden we een grote mogelijkheid voor bezoeker Godts (van dichtbij naast) en een verre pegel van Chadli (save Leysen). Het gebeuren verliep dan wel gaandeweg slordiger en vaak overhaast, met name de jeugdige Genkies bleven prima combineren. Op het halfuur leek Bengiangba op weg naar het openingsdoelpunt. Zijn poging strandde in het zijnet en twee minuutjes later lag de bal in het netje aan de overkant. De kwikzilveren Anello ging zijn kans van uit een scherpe hoek en de bal verdween in de verste hoek. Bingo voor de Amerikaanse Italiaan en nog eens een Lommelse voorsprong halfweg.