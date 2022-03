Detlef Deceuninck klimt met VP Gits naar leidersplaats: “We hebben ons lot in eigen handen”

“Een prima weekend”, reageert de 28-jarige doelman Detlef Deceuninck. “We stonden zelf voor een loodzware verplaatsing naar Vleteren. Thuis hadden we verloren tegen Vleteren waardoor we op sportieve revanche uit waren. Voorts mochten we er niet al te veel puntenverlies lijden indien we in koers wilden blijven voor de titel.”

“Wij waren dus goed voorbereid voor het duel. Vleteren had wel de beste kansen, maar kon die niet omzetten in een doelpunt. Wij daarentegen vonden wel de weg naar doel en konden andermaal de nul houden”, stelt de doelman van Gits. “Met die 0-2-zege waren we dan ook bijzonder tevreden. Na afloop van de match vernamen we dat concurrent Ichtegem 1-1 had gespeeld tegen Langemark-Poelkapelle waardoor we in de stand dus haasje-over sprongen met onze titelconcurrent.”

Fantastische reeks

“Bij de jaarwisseling keken we tegen een achterstand van 7 punten aan en was er van titelambities absoluut geen sprake”, stelt de in Oostnieuwkerke woonachtige metser. “We wisten dat een remonte nodig zou zijn om nog voor de prijzen mee te doen, maar dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we niet gedacht.”

“Sinds Nieuwjaar wonnen we acht keer en speelden we thuis tegen Ichtegem gelijk. Door die 25 op 27 zijn we nu plots weer titelkandidaat en dat maakt het alleen maar boeiender. Nu we op de leidersplaats staan, hebben we ons lot volledig in eigen handen”, stelt Deceuninck. “Focus dus op de laatste vijf matchen, maar een makkelijk programma hebben we zeker niet. Met Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort en Middelkerke krijgen we nog drie heel lastige kleppers tegenover ons. Wel is er geen druk vanwege het bestuur, maar als je op kop staat, is het logisch dat je de titel ook absoluut wil binnenrijven. Zaterdag alvast volle concentratie voor de thuismatch tegen Houthulst B.”