Dessel Sport wint laatste wedstrijd met 4-3 van Visé en mag zich gaan opmaken voor de eindronde

Dessel en Visé gaven mekaar in de laatste competitiewedstrijd geen duimbreed toe. Het duurde vrij lang vooraleer het publiek zich aan de eerste actie van de avond kon opwarmen. Cerigioni en Ghislain kwamen voor de thuisploeg in stelling, maar het was wachten tot net voor het eerste halfuur verstreken was op een doelpunt. Het was Cerigioni die, op aangeven van Cheprassov, de stand opende. Meteen de aanhef van een aantrekkelijk slotkwartier. Nadat Haagen ongelukkig, en na handspel van een bezoeker, een owndoelpunt scoorde, sloeg Dessel meteen terug. Haagen bracht Dessel op zijn beurt opnieuw op voorsprong. Twee minuten later zorgde Geukens voor de 3-1 ruststand. Vrij snel in de tweede helft scoorde Musset de aansluitingstreffer, maar via Cheprassov kreeg Dessel, halfweg de tweede periode, opnieuw wat ademruimte. Visé bleef aanklampen, maar verder dan een treffer van Perseo kwam het niet meer.