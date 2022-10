Dessel Sport stopt de samenwerking met trainer Benny Lunenberg: “We moesten als bestuur iets doen”

Benny Lunenburg is niet langer trainer van Dessel Sport. Het bestuur van de Kempische formatie uit eerste nationale nam die beslissing na de 2-1 nederlaag van zaterdagavond op het veld van Rupel Boom. Voor de Steenbakkers was het hun eerste zege van het seizoen. Dessel blijft na elf wedstrijden steken op acht punten. Michel Kenis neemt voorlopig de taak van T1 over.

Het kan raar lopen in het voetbal. Vorig seizoen was Dessel nog de revelatie in eerste nationale. Maar dit seizoen kreeg Benny Lunenburg de trein niet op het juists spoor. Dat had ook te maken met de kwetsuren van verschillende basisspelers. Vorige week in Hoogstraten boekte Dessel nog een deugddoende zege, maar de bevestiging in Rupel Boom bleef uit.

“Slechte resultaten in combinatie met het matige spelvertoon liggen aan de basis van onze beslissing”, geeft voorzitter Willy Mermans toe. “Na de nederlaag tegen Ninove, twee weken geleden, hadden we gehoopt op een nieuwe start. Jammer genoeg hebben we de sportieve lijn niet kunnen doortrekken. Bovendien was de prestatie in Rupel Boom niet goed. Dan moet je een beslissing nemen. We mogen anderzijds de verdienste van Benny Lunenburg niet zomaar aan de kant schuiven.”

Spelers

De Desselse voorzitter wijst eveneens met de vinger naar de spelersgroep, waarvan hij hoopt dat ze hun verantwoordelijkheid ook zullen nemen. “Je kan geen bestuur of een ganse spelerskern aan de kant zetten”, zegt Mermans. “Het is de trainer die na een slechte periode heel vaak het slachtoffer is. Maar ik hoop dat de spelers ook zullen beseffen dat het beter moet.”

Opvolger

Sportief verantwoordelijke Michel Kenis zal de komende dagen, samen met de andere leden van de technische staf die aan boord blijven, de trainingen leiden.

“Dit is een tijdelijke oplossing”, geeft de Desselse voorzitter mee. “We gaan alleszins op zoek naar een opvolger. Het zal de toekomst zijn die zal beslissen hoe lang die zoektocht zal duren. Het moet iemand zijn die een gepast profiel heeft en haalbaar is voor onze club. Indien er morgen een geschikte kandidaat opduikt kan het snel gaan. Maar het kan eveneens een aantal weken duren.”