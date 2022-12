Dessel Sport kan weer een beroep doen op Jasper Sols: “Ik ben content dat ik er opnieuw bij kan horen”

Veldrijden juniores meisjes Fleur Moors in top twintig in Zolder: “Genoten van de supporters langs het parcours”

Fleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) reed met een grote glimlach over de meet in Zolder. De Bocholtse werd er negentiende, netjes in het spoor van onder meer Yara Kastelijn. Moors kon op het circuit van Terlaemen rekenen op de steun van heel wat supporters. “Dat was duidelijk te horen”, lacht Moors. “Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Het was een pittige cross, snel ook, maar na een pauze van anderhalve week, pikte ik toch weer aan met de goede resultaten.”

27 december